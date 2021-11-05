Офіційно: легендарний футболіст Хаві очолить "Барселону"
Легендарний іспанський футболіст Хаві стане новим головним тренером "Барселони"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Аль-Садда".
Боси "Барселони" погодились сплатити катарському "Аль-Садду" клаусулу за Хаві, яка, за неофіційними даними, складає 5 млн євро.
"Адміністрація погодилася на перехід Хаві в "Барселону" після оплати пункту викупу, передбаченого в контракті. Ми домовилися про співпрацю з "Барселоною" в майбутньому. Хаві є важливою частиною історії "Аль-Садда", і ми бажаємо йому успіху", – заявив генеральний директор катарського клубу Туркі Аль-Алі.
41-річний Хаві з 2019 року тренує "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- 3 листопада стало відомо, що "Аль-Садд" вимагає від "Барселони" розпочати офіційні переговори з приводу переходу свого головного тренера Хаві та сплатити за нього компенсацію.
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