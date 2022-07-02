Обговорили подальшу допомогу Україні: Маляр зустрілась з міністеркою оборони Чехії

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомили у facebook.

"Сьогодні ми працювали у Львові, де перебувала з візитом Міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова. В нас відбулась дуже тепла зустріч. Звісно, говорили про війну та допомогу Україні", - написала вона.

За її словами, Чехія вже надала Україні озброєння та військову техніку. Країна припинила видачу віз для росіян. Держава призупинила роботу чеських консульств в Росії та відкликала посла ЧР в РФ. Також Чехія закрила свій повітряний простір для літаків російських авіаперевізників і не видає дозволи для здійснення чартерних перевезень.

11 травня сенат Чехії визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.

4 червня віцеспікерка Ради заявила, що Чехія готова ухвалити резолюцію про визнання Росії державою-терористом в обох палатах парламенту.

Станом на 10 червня Чехія видала українським біженцям майже 370 тис. віз тимчасового захисту.

30 червня президент Чехії Мілош Земан підтримав зміни до закону lex Ukraine, вони передбачають, що українці можуть отримувати фінансову допомогу і через шість місяців після отримання тимчасового захисту.

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