Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка відбулося надзвичайне засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради високого рівня при Міненерго. Обговорювали ситуацію, пов'язану із наймасованішою з початку війни атакою Росії на об’єкти української енергетичної системи.

Засідання пройшло за співголовування міністра енергетики України та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Участь у ньому взяли, зокрема, міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва, міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела, міністр економіки Словаччини Карел Хірман, а також представники профільних міністерств Греції, Великої Британії, Іспанії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Бельгії, Нідерландів, Румунії, Австрії.

"Вчора росіяни здійснили наймасованішу атаку на енергетичну систему України, використавши близько 100 ракет, а також велику кількість дронів", – зазначив Герман Галущенко.

За словами міністра, російські атаки заподіяли значну шкоду системі передачі електроенергії. Протягом вечора і ночі було проведено низку ремонтних робіт, які дозволили відновити електропостачання ряду об’єктів критичної інфраструктури та населених пунктів. Водночас ситуація в енергосистемі залишається досить складною.

Герман Галущенко звернувся до колег з проханням надати Україні додаткове обладнання, яке дозволить провести як швидкі ремонти, так і відновити стабільну роботу енергосистеми. Учасники засідання запевнили очільника Міненерго, що вже проводять роботу з енергетичними компаніями своїх країн для надання українському енергосектору обладнання та устаткування, згідно з наданим Міністерством енергетики України переліком.

15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

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