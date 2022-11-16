Обладнання для відновлення зруйнованих об'єктів енергетики України шукають по всій Європі
Учасники Міжнародної енергетичної консультативної ради працюють з енергетичними компаніями своїх країн для надання обладнання для української енергетики
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
За ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка відбулося надзвичайне засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради високого рівня при Міненерго. Обговорювали ситуацію, пов'язану із наймасованішою з початку війни атакою Росії на об’єкти української енергетичної системи.
Засідання пройшло за співголовування міністра енергетики України та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Участь у ньому взяли, зокрема, міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва, міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела, міністр економіки Словаччини Карел Хірман, а також представники профільних міністерств Греції, Великої Британії, Іспанії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Бельгії, Нідерландів, Румунії, Австрії.
"Вчора росіяни здійснили наймасованішу атаку на енергетичну систему України, використавши близько 100 ракет, а також велику кількість дронів", – зазначив Герман Галущенко.
За словами міністра, російські атаки заподіяли значну шкоду системі передачі електроенергії. Протягом вечора і ночі було проведено низку ремонтних робіт, які дозволили відновити електропостачання ряду об’єктів критичної інфраструктури та населених пунктів. Водночас ситуація в енергосистемі залишається досить складною.
Герман Галущенко звернувся до колег з проханням надати Україні додаткове обладнання, яке дозволить провести як швидкі ремонти, так і відновити стабільну роботу енергосистеми. Учасники засідання запевнили очільника Міненерго, що вже проводять роботу з енергетичними компаніями своїх країн для надання українському енергосектору обладнання та устаткування, згідно з наданим Міністерством енергетики України переліком.
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