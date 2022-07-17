Руйнуються геополітичні амбіції Кремля, тепер він готовий бути сировинним придатком Ірану, - політолог Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У нас з’явився могутній союзник, наш найвеличніший Пу їде 19-го до Тегерану, він отримає сотні безпілотників, сотні новітніх безпілотників. Вони просто не розуміють, що вони виробляють у власній пропаганді. Нам же ж Путін розповідав вісім років, що він створив зброю, що не має аналогів у світі. Нам показували якісь ідіотські мультики, у яких він знищував Сполучені Штати й через д**у, і через Південний полюс, і через Північний, і в усі неприродні способи. А виявилося, у нього немає, навіть, елементарних безпілотників", - прокоментував Піонтковський.



Політолог зазначив щодо іранських безпілотників, то це дуже добре відома історія, як два роки тому впав один американський безпілотник Predator, який обстрілював танки терористів на іранській території. А іранські умільці -"кулібіни" зробили таку саморобку, скопіювавши цей Predator у великій кількості. І ось виявилося, що величний російський технологічний комплекс, навіть, цього ще не зміг зробити, а змушений звертатися до Ірану за найвищими технологіями.



"Мало йому бути придатком Китаю. Розумієте, як стрімко руйнуються геополітичні амбіції Кремля. Ми вже якось звикли до того, що Росія сировинний придаток Китаю. А виявилося, до того ж що і придаток Ірану, у якого експортуватимуться дуже важливі для безпеки найпередовіші технології. Але наступного дня стався "облом", іранське міністерство закордонних справ заявило дуже прохолодно, що у нас відносини союзні, але у воєнному конфлікті Росії та України, ми нікого не підтримуємо й не постачатимемо зброю жодній стороні. І крапка. Випустили після цього зовсім, вибачте, об******го Пєскова, який почав розповідати, що "ми й не збиралися якихось там безпілотників просити". Ось вам і вам Тегеран, ось вам Йосиф Віссаріонович Сталін і Рузвельт із Черчиллем. Тобто «обвал» за всіма напрямками", - підсумував Андрій Піонтковський.

12 липня Іран після звинувачень у постачанні РФ безпілотників анонсував візит Путіна

13 липня Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні

Також Раміс Юнус, американський політолог, вважає, що все робиться для того, аби обійми Росії та Ірану ставали тепліші

Крім того, Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, припускає, що іранці допустили витік інформації про можливість придбання Росією їхніх безпілотників, аби мати ще якісь козирі на переговорах