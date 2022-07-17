Руйнуються геополітичні амбіції Кремля, тепер він готовий бути сировинним придатком Ірану, - політолог Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що вже всі звикли, що Росія сировинний придаток Китаю, а тепер Кремль звертається до Ірану за важливими технологіями для своєї безпеки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У нас з’явився могутній союзник, наш найвеличніший Пу їде 19-го до Тегерану, він отримає сотні безпілотників, сотні новітніх безпілотників. Вони просто не розуміють, що вони виробляють у власній пропаганді. Нам же ж Путін розповідав вісім років, що він створив зброю, що не має аналогів у світі. Нам показували якісь ідіотські мультики, у яких він знищував Сполучені Штати й через д**у, і через Південний полюс, і через Північний, і в усі неприродні способи. А виявилося, у нього немає, навіть, елементарних безпілотників", - прокоментував Піонтковський.
Політолог зазначив щодо іранських безпілотників, то це дуже добре відома історія, як два роки тому впав один американський безпілотник Predator, який обстрілював танки терористів на іранській території. А іранські умільці -"кулібіни" зробили таку саморобку, скопіювавши цей Predator у великій кількості. І ось виявилося, що величний російський технологічний комплекс, навіть, цього ще не зміг зробити, а змушений звертатися до Ірану за найвищими технологіями.
"Мало йому бути придатком Китаю. Розумієте, як стрімко руйнуються геополітичні амбіції Кремля. Ми вже якось звикли до того, що Росія сировинний придаток Китаю. А виявилося, до того ж що і придаток Ірану, у якого експортуватимуться дуже важливі для безпеки найпередовіші технології. Але наступного дня стався "облом", іранське міністерство закордонних справ заявило дуже прохолодно, що у нас відносини союзні, але у воєнному конфлікті Росії та України, ми нікого не підтримуємо й не постачатимемо зброю жодній стороні. І крапка. Випустили після цього зовсім, вибачте, об******го Пєскова, який почав розповідати, що "ми й не збиралися якихось там безпілотників просити". Ось вам і вам Тегеран, ось вам Йосиф Віссаріонович Сталін і Рузвельт із Черчиллем. Тобто «обвал» за всіма напрямками", - підсумував Андрій Піонтковський.
- 12 липня Іран після звинувачень у постачанні РФ безпілотників анонсував візит Путіна
- 13 липня Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні
- Також Раміс Юнус, американський політолог, вважає, що все робиться для того, аби обійми Росії та Ірану ставали тепліші
- Крім того, Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, припускає, що іранці допустили витік інформації про можливість придбання Росією їхніх безпілотників, аби мати ще якісь козирі на переговорах
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе