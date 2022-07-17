Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Сергій Данилов спрогнозував можливі теми, які будуть обговорюватися 19 липня у Тегерані на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.



"Сирія є головною темою цих переговорів. У Росії з Іраном дивні стосунки. Іранський бізнес весь плаче, тому що Росія почала своїм демпінгом витісняти іранський бізнес з традиційних ринків, де іранці теж демпінгували, але у значно меншій мірі - в Індії, Китаї й навіть у Туреччині. Тепер Росія, боячись повного провалу і санкційної зупинки, почала скидати 30 доларів на барелі та робити інші речі, які шкодять інтересам Ірану", - зазначив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.



Данилов пояснив, що Іран та Росія в одній антизахідній та антиамериканській коаліції, але іранці ведуть гру значно тонше і на багатьох дошках, бо це шахи, на відміну від "чапаєва", у яку грає Путін.



"Я не здивуюсь, якщо іранці допустили витік даних про можливість придбання Росією їхніх безпілотників, аби мати ще якісь козирі на переговорах. Мені здається, що угода по безпілотниках достатньо малоймовірна. Іранці використовують росіян у цьому випадку. Я впевнений, що там йде якась гра, приїжджали делегації й американська розвідка подала коректні дані про ці два візити. Іран їм так буде продавати ще пів року, тобто скільки потрібна ця гра для іранців стільки й будуть вони продавати ці безпілотники", - припустив експерт - міжнародник.

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