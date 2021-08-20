Обшуки в міськраді Запоріжжя: мер заявив про "тиск, якого не було із часів Януковича" та згадав про смерть очільника Кривого Рогу
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк назвав обшуки в мерії проявом "тиску з метою захопити владу в місті"
Про це він повідомив у зверненні, передає УП.
Буряк прокоментував вчорашні обшуки у органах місцевого самоврядування та на комунальних підприємствах.
"За останні півтора року вже збився з рахунку щодо кількості пустих обшуків в Запоріжжі. Сьогодні міські голови відчувають на собі безпрецедентний тиск, якого не було навіть із часів Януковича. Обшуки, тиск, погрози. Дуже багато питань викликає недавня трагедія з мером Кривого Рогу. Причин тиску на місцеве самоврядування дві: перша – високі рейтинги мерів та партій, які вони очолюють, друга – ресурси міст", - сказав міський голова.
Буряк сказав, що він не винен у "падінні рейтингу центральної влади та її політичної сили".
За його словами, обшуки розхитують місто Запоріжжя вже 5 місяців.
"Група рейдерів та злочинців всіма методами намагається захопити контроль над містом та його ресурсами. Коли мер не прогнувся, в хід пішло відверте саботування роботи міської ради: 7 разів депутати не прийшли на важливі сесії - і коли це не допомогло, в хід пішов силовий сценарій: обшуки, виїмка документів", - стверджує Буряк.
За його словами, битви між місцевою владою і "злочинцями" відбуваються не лише в Запоріжжі.
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