Обстріли Донеччини: окупанти влучили в храм, інтернат та гуртожиток

Про це звітував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він проінформував про обстріли Донеччини та їхні наслідки станом на ранок 30 грудня.

Волноваський напрямок:

Під вогнем артилерії опинилося місто Вугледар, уночі також було атаковано Багатир Великоновосілківської громади. Село Багатир зазнало двох ракетних ударів, внаслідок цього пошкоджено храм: вікна, двері та його фасад. Також росіяни зруйнували підсобні приміщення кав'ярні. За даними голови ОВА, люди не постраждали.

Донецький напрямок:

Павло Кириленко написав, що "було гучно" у Кухарівській громаді. Ранком військові РФ обстріляли Дальне, у Гострому пошкоджено лінії електропередачі. Голова ОВА повідомив про "прильоти" у Мар'їнці та Авдіївці.

Горлівський напрямок:

Війська РФ завдали 4 ракетні удари по Костянтинівці: уражено інтернат, кінотеатр та гуртожиток. Люди неушкоджені.

"Періодичні обстріли зафіксовано на околицях Часовоярської та Соледарської громад", - додав Павло Кириленко.

Лисичанський напрямок:

Під обстрілами опинилися Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади. Голова Донецької ОВА інформував, що минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.

Вже у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники.

Вночі на 30 грудня українські воїни збили 16 ударних дронів РФ на території України.

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