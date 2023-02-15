Очільник міноборони Британії Воллес заявив, що в Україні залучено 97% усієї російської армії
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що у війні в Україні задіяно 97% усієї армії РФ. При цьому виснаження ворожих військ – на рівні Першої світової війни
Про це пише ВВС.
Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоби "пробити" оборону України. Скоріше, "ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед". Це дорого обійшлося російській армії, зазначив очільник оборонного відомства Британії.
"За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні", – заявив британський міністр.
За його словами, допомагаючи Україні перемогти Росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.
"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи" – сказав він.
"Я думаю, що те, що робить Росія, намагаючись просуватись уперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами", – додав Воллес.
При цьому він вважає російських лідерів відірваними від реальності.
- Наприкінці січня полковник Сергій Череватий казав, що за два місяці боїв на Бахмутському напрямку російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах.
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