Очільник МЗС Фінляндії окреслив терміни переговорів з Туреччиною щодо підтримки вступу до НАТО
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що розбіжності з Туреччиною щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу будуть вирішені
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.
"Кілька днів тому я сказав, що це, як мінімум, питання днів. Тепер можна сказати, що це може зайняти кілька тижнів", - сказав Хаавісто.
Міністр зазначив, що останнім терміном є саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня.
"Я оптимістично налаштований, що проблеми буде вирішено", - сказав він.
За словами Хаавісто, Фінляндія могла б запевнити Туреччину в тому, що стежитиме за зв'язками терористів з Робочою партією Курдистану.
"Такі гарантії, безумовно, можна дати Туреччині. Оскільки РПК вважається терористичною організацією в Європі, ми не маємо допустити терористичної діяльності й у Фінляндії", - сказав він.
Міністр додав, що Фінляндія не може видати Туреччині членів РПК або людей, які, ймовірно, пов'язані з цією організацією, без рішення суду.
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