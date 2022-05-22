Очільник МЗС Фінляндії окреслив терміни переговорів з Туреччиною щодо підтримки вступу до НАТО

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.

"Кілька днів тому я сказав, що це, як мінімум, питання днів. Тепер можна сказати, що це може зайняти кілька тижнів", - сказав Хаавісто.

Міністр зазначив, що останнім терміном є саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня.

"Я оптимістично налаштований, що проблеми буде вирішено", - сказав він.

За словами Хаавісто, Фінляндія могла б запевнити Туреччину в тому, що стежитиме за зв'язками терористів з Робочою партією Курдистану.

"Такі гарантії, безумовно, можна дати Туреччині. Оскільки РПК вважається терористичною організацією в Європі, ми не маємо допустити терористичної діяльності й у Фінляндії", - сказав він.

Міністр додав, що Фінляндія не може видати Туреччині членів РПК або людей, які, ймовірно, пов'язані з цією організацією, без рішення суду.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.

14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".

16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.