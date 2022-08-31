"Один другого застрелил - печень прострелил": окупант розповів про ліквідацію товаришів по службі на Харківщині, - перехоплення

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський окупант розповідає іншому, що нині перебуває поблизу Ізюму, в Комишувасі.

"У нас не прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче, типо это комендатура, бл*ть. Говорит: Х*й вам, идите воюйте. У нас тут 60 танков, бл*ть, дох*я пехоты, арта работает целыми днями, а куда работает, х*й его знает.

Них*я не видно той ночью в линию сидим без прицела, нах*й, ночьного. А он капитан с тремя прицелами. Нах*й надо", - каже рашист.

Загарбник також розповідає товаришу по службі про ситуацію, в якій один застрелив свого солдата: "Печень прострелили, человек умер в грязи. Них*я себе ситуация. Один другого застрелил".

Рашист розповідає, що з командуванням порозуміння у звичайних солдатів немає.

"Я тут со стралеем теперь каждый день закусываюсь, он пьяный ходит балады рассказывает, какой он крутой - обстреливали, а он такой не зассал, бл*ть. Ебл*ще набить да и уехати на танке, а наступать нечем и х*й знает сколько здесь еще сидеть", - додав загарбник.

За ліпшої можливості окупант хоче втекти: "При удобном случае, нах*й, лучше домой свалить, бл*ть, живым вернуться.

Розвідка повідомляє, що виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України - Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватись в так званих центральних областях.

Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

У тимчасово окупованову Криму у селищі Красногвардійське сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку горить російська нафтобаза.

Британська розвідка дізналася, як РФ реагуватиме на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. На протидію контрнаступу, що ЗСУ розгортають на Півдні України, росіяни перекидають заздалегідь сформовані резервні підрозділи.

Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.

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