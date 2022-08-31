"Один другого застрелил - печень прострелил": окупант розповів про ліквідацію товаришів по службі на Харківщині, - перехоплення
У перехопленій розмові рашист розповів товаришу по службі про перестрілки, недбайливе керівництво та загалом їхнє становище на фронті в Харківській області
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Російський окупант розповідає іншому, що нині перебуває поблизу Ізюму, в Комишувасі.
"У нас не прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче, типо это комендатура, бл*ть. Говорит: Х*й вам, идите воюйте. У нас тут 60 танков, бл*ть, дох*я пехоты, арта работает целыми днями, а куда работает, х*й его знает.
Них*я не видно той ночью в линию сидим без прицела, нах*й, ночьного. А он капитан с тремя прицелами. Нах*й надо", - каже рашист.
Загарбник також розповідає товаришу по службі про ситуацію, в якій один застрелив свого солдата: "Печень прострелили, человек умер в грязи. Них*я себе ситуация. Один другого застрелил".
Рашист розповідає, що з командуванням порозуміння у звичайних солдатів немає.
"Я тут со стралеем теперь каждый день закусываюсь, он пьяный ходит балады рассказывает, какой он крутой - обстреливали, а он такой не зассал, бл*ть. Ебл*ще набить да и уехати на танке, а наступать нечем и х*й знает сколько здесь еще сидеть", - додав загарбник.
За ліпшої можливості окупант хоче втекти: "При удобном случае, нах*й, лучше домой свалить, бл*ть, живым вернуться.
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