Офіс генпрокурора оскаржив рішення суду про запобіжний захід Порошенку
Офіс генерального прокурора України вніс апеляційну скаргу на рішення суду про запобіжний захід у справі про державну зраду п'ятому президенту України Петру Порошенку
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"21 січня 2022 року Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата - п'ятого Президента України у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.
Прокурори вимагатимуть рішення про застосування відносно Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п'ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
- Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
- У ДБР вважають, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку не забезпечить "належної поведінки підозрюваного", тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження.
- 19 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що рішення суду у справі про державну зраду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде оскаржено.
- 20 січня стало відомо, що суддя Соколов, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку.
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