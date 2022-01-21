Офіс генпрокурора оскаржив рішення суду про запобіжний захід Порошенку

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



"21 січня 2022 року Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата - п'ятого Президента України у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.



Прокурори вимагатимуть рішення про застосування відносно Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.





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