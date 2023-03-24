Футзал: історичний фінал жіночої збірної України на чемпіонаті Європи

Протягом тижня жіночій українській збірній вдалось показати історичний результат на Євро-2023 з футзалу. Наша команда перемогла Угорщину та вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи.

Фінал Євро-2023 пройшов в угорському Дебрецені. Фаворитом у фіналі вважалася збірна Іспанії, яка захищала чемпіонський титул та виграла перший в історії Євро, який відбувся у 2019 році. Українки раніше у фіналі ЧЄ не грали.

Сенсаційного результату не сталось. Україна програла Іспанії з рахунком 1:5 та здобула срібло Євро-2023. Єдиний гол у складі українок на 36-й хвилині забила Ганна Шульга.

Іспанки ж стали чемпіонками Європи втретє поспіль.



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Сноубординг: вдале завершення сезону для Данчі

19 березня сноубордистка Аннамарі Данча успішно завершила сезон. Українка здобула перемогу у паралельному слаломі на заключному етапі КЄ в італійському Рачинес.

Для 32-річної Данчі це сьома нагорода у сезоні і сьома золота медаль у кар’єрі на етапах Кубка Європи.

Артистичне плавання: чудовий результат України на Кубку Світу

Минулого тижня у канадському Маркомі закінчився перший КС з артистичного плавання. Україна вдало провела змагання. Наша команда посіла третє місце у загальному медальному заліку. Перемогу здобула Іспанія, яка завоювала сім медалей, з яких дві - "золото".

На рахунку України: 2 золоті медалі та 2 срібні. У технічній програмі перемогу здобула Марта Фєдіна, а Владислава і Марина Олексієви завоювали другі місця у технічних дуетах та довільній програмі.

Збірна України також тріумфувала в акробатичній програмі. Нашу країну представили Марина та Владислава Алексієви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко.

Українки набрали 244,4958 бала і випередили суперниць на більш ніж 21 пункт.



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Футбол: збірна України розпочала підготовку до відбору на Євро, а Віктор Циганков продовжує запалювати

Вчора, 23 березня, стартував відбірковий раунд Євро-2024 з футболу. У матчах нашої групи збірна Англії перемогла Італію з рахунком 2:1, а Північна Македонія з ідентичним рахунком переграла Мальту.

Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Проте наші гравці вже перебувають в Англії. Цього тижня в української команди стартував тренувальний збір, який одразу і розпочався у Британії.

Команда Руслана Ротаня навіть встигла зіграти спаринг-матч з другою командою "Брентфорда". Поєдинок провели за закритими дверима, але відомо, що Україна перемогла 2:0.



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Склад національної збірної України, який готується до Англії:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1")



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Минулого вікенду також відбулись матчі національних чемпіонатів. Серед наших легіонерів варто виділити Віктора Циганкова. Українець вже остаточно став лідером іспанської "Жирони".

Цього разу Циганков врятував "Жирону" від поразки в матчі з "Райо Вальєкано". Український вінгер оформив дубль, а Ла Ліга визнала ексгравця "Динамо" найкращим гравцем матчу.

Загалом у Циганкова 7 матчів, 3 голи та 3 асисти з моменту свого трансферу в Іспанію. Чекаємо перехід у топ-клуб?



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В Українській Прем'єр-лізі, у центральному матчі 18-го туру, "Динамо" на своєму полі поступилося "Зорі" - 0:1. "Дніпро-1" здолав "Верес" - 1:0, а "Шахтар" переграв "Рух" - 2:0.

"Шахтар" набрав 42 очка та зберіг лідерство. Донеччани на 3 пункти випереджають "Дніпро-1". "Зоря" з 37 балами - третя, "Динамо" має 34 очка та займає четверту позицію.

Бокс: зірваний бій Усика та Ф'юрі

Закінчуємо не переможною, а сумною новиною. Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі - зірваний. На цей поєдинок чекали мільйони фанатів по всьому світу, але Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик так і не домовились.

Щоденні трештоки, які тривали протягом декількох місяців, закінчились... просто словами. Бій між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутись 29 квітня. Для цього вже навіть зарезервували стадіон, але боксери так і не узгодили важливі пункти у контракті.

23 березня представники Тайсона Ф'юрі підтвердили, що перемовини закінчені, а Олександр Усик завершив тренувальний збір і повернувся в Україну.

Тепер Усик проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули. На титул WBA претендує британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.

Орієнтовно наступний бій Усика повинен пройти влітку.



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