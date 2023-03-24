Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Україна у фіналі Євро з футзалу, зірваний бій Усика та національна команда з футболу: Огляд найголовніших подій українського спорту за 18-24 березня
Огляд

Україна у фіналі Євро з футзалу, зірваний бій Усика та національна команда з футболу: Огляд найголовніших подій українського спорту за 18-24 березня

Влад Дідусь
24 березня, 2023 п'ятниця
20:00
Спорт Олександр Усик

Протягом тижня жіноча збірна України вийшла у фінал ЧЄ з футзалу, в Олександра Усика зірвався бій проти Тайсона Ф'юрі, а збірна України з футболу розпочала підготовку до відбіркового раунду Євро-2024

Футзал: історичний фінал жіночої збірної України на чемпіонаті Європи

Протягом тижня жіночій українській збірній вдалось показати історичний результат на Євро-2023 з футзалу. Наша команда перемогла Угорщину та вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи.

Фінал Євро-2023 пройшов в угорському Дебрецені. Фаворитом у фіналі вважалася збірна Іспанії, яка захищала чемпіонський титул та виграла перший в історії Євро, який відбувся у 2019 році. Українки раніше у фіналі ЧЄ не грали. 

Сенсаційного результату не сталось. Україна програла Іспанії з рахунком 1:5 та здобула срібло Євро-2023. Єдиний гол у складі українок на 36-й хвилині забила Ганна Шульга. 

Іспанки ж стали чемпіонками Європи втретє поспіль. 


Фото - Getty Images

Сноубординг: вдале завершення сезону для Данчі

19 березня сноубордистка Аннамарі Данча успішно завершила сезон. Українка здобула перемогу у паралельному слаломі на заключному етапі КЄ в італійському Рачинес.

Для 32-річної Данчі це сьома нагорода у сезоні і сьома золота медаль у кар’єрі на етапах Кубка Європи.  

Артистичне плавання: чудовий результат України на Кубку Світу

Минулого тижня у канадському Маркомі закінчився перший КС з артистичного плавання. Україна вдало провела змагання. Наша команда посіла третє місце у загальному медальному заліку. Перемогу здобула Іспанія, яка завоювала сім медалей, з яких дві - "золото".

На рахунку України: 2 золоті медалі та 2 срібні. У технічній програмі перемогу здобула Марта Фєдіна, а Владислава і Марина Олексієви завоювали другі місця у технічних дуетах та довільній програмі.

Збірна України також тріумфувала в акробатичній програмі. Нашу країну представили Марина та Владислава Алексієви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко.

Українки набрали 244,4958 бала і випередили суперниць на більш ніж 21 пункт.


Фото - Getty Images

Футбол: збірна України розпочала підготовку до відбору на Євро, а Віктор Циганков продовжує запалювати

Вчора, 23 березня, стартував відбірковий раунд Євро-2024 з футболу. У матчах нашої групи збірна Англії перемогла Італію з рахунком 2:1, а Північна Македонія з ідентичним рахунком переграла Мальту.

Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Проте наші гравці вже перебувають в Англії. Цього тижня в української команди стартував тренувальний збір, який одразу і розпочався у Британії.

Команда Руслана Ротаня навіть встигла зіграти спаринг-матч з другою командою "Брентфорда". Поєдинок провели за закритими дверима, але відомо, що Україна перемогла 2:0.

 
Фото - УАФ

Склад національної збірної України, який готується до Англії:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1")


Фото - Getty Images

Минулого вікенду також відбулись матчі національних чемпіонатів. Серед наших легіонерів варто виділити Віктора Циганкова. Українець вже остаточно став лідером іспанської "Жирони".

Цього разу Циганков врятував "Жирону" від поразки в матчі з "Райо Вальєкано". Український вінгер оформив дубль, а Ла Ліга визнала ексгравця "Динамо" найкращим гравцем матчу.

Загалом у Циганкова 7 матчів, 3 голи та 3 асисти з моменту свого трансферу в Іспанію. Чекаємо перехід у топ-клуб?


Фото - Getty Images

В Українській Прем'єр-лізі, у центральному матчі 18-го туру, "Динамо" на своєму полі поступилося "Зорі" - 0:1. "Дніпро-1" здолав "Верес" - 1:0, а "Шахтар" переграв "Рух" - 2:0.  

"Шахтар" набрав 42 очка та зберіг лідерство. Донеччани на 3 пункти випереджають "Дніпро-1". "Зоря" з 37 балами - третя, "Динамо" має 34 очка та займає четверту позицію. 

Бокс: зірваний бій Усика та Ф'юрі

Закінчуємо не переможною, а сумною новиною. Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі - зірваний. На цей поєдинок чекали мільйони фанатів по всьому світу, але Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик так і не домовились.

Щоденні трештоки, які тривали протягом декількох місяців, закінчились... просто словами. Бій між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутись 29 квітня. Для цього вже навіть зарезервували стадіон, але боксери так і не узгодили важливі пункти у контракті.

23 березня представники Тайсона Ф'юрі підтвердили, що перемовини закінчені, а Олександр Усик завершив тренувальний збір і повернувся в Україну.

Тепер Усик проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули. На титул WBA претендує британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.  

Орієнтовно наступний бій Усика повинен пройти влітку.


Фото - Getty Images

Статті
Світ
футбол
Бокс
Збірна України
плавання
футзал
Олександр Усик
Андрій Ярмоленко
Олександр Зінченко
Руслан Ротань
Тайсон Ф'юрі
Руслан Малиновський
Віктор Циганков
Віталій Миколенко
Читайте також:
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
22 березня, 2023 середа
"Можуть виникнути ускладнення": Бразилія, яка є членом МКС, прокоментувала можливість арешту Путіна
Кремінна
23 березня, 2023 четвер
Британська розвідка заявила, що армія РФ частково захопила підступи до Кремінної, хоче взяти Куп’янськ
Окупанти, Херсон, Херсонщина
23 березня, 2023 четвер
У Генштабі спростували інформацію, що окупанти вийшли з Нової Каховки
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.56
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 березня
21:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЗСУ може скоро розпочати контрнаступ, українська тенісистка Костюк відмовилась потиснути руку росіянці, а Моравецький наголошує на недостатній підтримці Німеччини. Світові ЗМІ про Україну 24 березня
21:09
Окупанти
Окупанти надалі перекидають військові вантажі на північ Донеччини, - Андрющенко
20:54
Володимир Зеленський
СБУ проходить фундаментальну внутрішню трансформацію, - Зеленський
20:51
Зосередилися на відновленні зруйнованого Росією: Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку
20:44
мобілізація рф солдати орки
Росія прагне набрати ще 400 тис. контрактників після невдач на полі бою, - Bloomberg
20:42
Сирія
Росія намагається спровокувати США польотами над військовими базами в Сирії
20:26
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:18
TikTok
У Франції чиновникам заборонили користуватися TikTok і Netflix на робочих смартфонах
20:09
перевезення
Як і за скільки діють незаконні перевезення на тимчасово окуповані Росією території України
20:08
Володимир Зеленський
Зеленський утворив військові адміністрації у Сєверодонецьку та ще двох тимчасово окупованих містах
20:04
OPINION
Віктор Трегубов
"Доктор Ліза" та гаазький ордер для Путіна
20:02
У Польщі планують зобов'язати дітей з України відвідувати місцеві школи
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 394-го дня війни: українські морпіхи знищили сховище окупантів із боєприпасами, в Україні розпочинають масове виробництво дронів
19:48
Обстріл Херсонщини
На Херсонщині росіяни обстріляли приватний будинок. Поранено місцеву жінку
19:30
Еммануель Макрон
Президент Франції поїде до Китаю разом із головою Єврокомісії
19:27
Томас Тухель
"Баварія" погнала головного тренера і назвала ім'я нового
19:13
Зеленський нагородив голову МЗС Литви орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
19:08
Бахмут
Прикордонники відбили 3 атаки вагнерівців у Бахмуті
19:02
Іраклій Гарібашвілі
Прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив про "небезпечний план українізації" країни
18:51
Окупанти
На Луганщині окупанти ускладнили цивільним пересування між населеними пунктами, - Генштаб
18:37
ДПСУ затримала священника, який мав зв’язки з РФ
18:25
Біньямін Нетаньягу
Ізраїль на тлі протестів проти судових змін ухвалив закон про повноваження кнесету і уряду відсторонювати прем'єра
18:24
обстріл
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: одна людина загинула
18:22
Ексклюзив
ЗСУ
"Доведеться робити все одночасно": експерт Defense Express Киричевський назвав задачі ЗСУ під час контрнаступу
18:21
Даніель Дюбуа
Хочу покінчити з домінуванням Усика, - наступний суперник українця зробив амбітну заяву 
18:09
безпілотник "Лелека-100"
В Україні розпочинають масове виробництво дронів, - Федоров
18:01
Денис Шмигаль
Будівництво фортифікацій, вантажні перевезення: уряд ухвалив низку рішень щодо логістики та оборонної інфраструктури
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Зернова угода. Чи зможуть росіяни продовжити шантаж?
17:59
збірна України, Віктор Циганков
Англія - Україна: букмекери дали невтішний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
17:49
Полтава
На Полтавщині скоротили комендантську годину
17:47
Луїс Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії під час візиту до Китаю запропонує створити "клуб миру" для припинення війни РФ із Україною, - FT
17:46
Огляд
Небезпечний
"Памфір", "Небезпечний" чи "Спадщина": що подивитися на вихідні
17:28
безробіття
Кабмін затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних: подробиці
17:27
Путін
ПАР проводить юридичні консультації для уникнення арешту Путіна в разі його приїзду на БРІКС, - Bloomberg
17:21
літак Лукашенка
Мінфін США розширив санкції щодо Білорусі: до списку додали літак Лукашенка, 3 юридичних та 9 фізичних осіб
17:21
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
У футболі змінять правила щодо пенальті
17:11
Leroy Merlin
Компанія-власник Leroy Merlin планує передати контроль над магазинами в РФ місцевому менеджменту
17:09
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Поблизу "Північного потоку - 2" виявили невідомий об'єкт, Кремль заявив про важливість його ідентифікації
17:00
вимкнення електроенергії
Уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня
16:59
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за день 35 росіян та сховище з боєприпасами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV