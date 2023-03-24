Усик повернувся в Україну після зриву бою з Ф'юрі
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до Києва
Про це повідомила дружина боксера Катерина Усик.
В інстаграмі Катерини Усик з'явились нові фото з Києва, де можна помітити і боксера. Після зриву бою з Тайсоном Ф’юрі - Олександр Усик зупинив тренувальний табір і повернувся в Україну.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Красюк оголосив, що Усик після зриву поєдинку з Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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