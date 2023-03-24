Усик повернувся в Україну після зриву бою з Ф'юрі

Про це повідомила дружина боксера Катерина Усик.

В інстаграмі Катерини Усик з'явились нові фото з Києва, де можна помітити і боксера. Після зриву бою з Тайсоном Ф’юрі - Олександр Усик зупинив тренувальний табір і повернувся в Україну.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).