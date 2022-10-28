Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійські удари по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - йдеться у зведенні.

У Чорному морі корабельне угруповання росіян нараховує 11 кораблів, зокрема 2 великих десантних. Ворожий флот маневрує вздовж узбережжя Криму. Напоготові тримають 24 "Калібри", які розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях.

"Сили оборони, зокрема і ППО, завжди напоготові захищати вас та ваші домівки від ворожих атак. Довіряйте нам, як силам добра і офіційним достовірним джерелам інформації!", - пишуть у "Півдні".

В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що за добу, 27 жовтня, російські окупанти не змінили свою дислокацію на їхньому напрямку.

У Херсонській області українські захисники знищили 2 бази російських окупантів, а також 4 склади з боєкомплектами.

За добу, 27 жовтня, на південному фронті українська авіація завдала 16 ударів по російських позиціях.

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