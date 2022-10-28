ОК "Південь" попереджає: Росія може масово застосувати дрони-камікадзе для ударів по Україні
Українців попередили, що російський агресор може використати дрони-камікадзе для масових ударів по території України
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійські удари по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - йдеться у зведенні.
У Чорному морі корабельне угруповання росіян нараховує 11 кораблів, зокрема 2 великих десантних. Ворожий флот маневрує вздовж узбережжя Криму. Напоготові тримають 24 "Калібри", які розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях.
"Сили оборони, зокрема і ППО, завжди напоготові захищати вас та ваші домівки від ворожих атак. Довіряйте нам, як силам добра і офіційним достовірним джерелам інформації!", - пишуть у "Півдні".
- В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що за добу, 27 жовтня, російські окупанти не змінили свою дислокацію на їхньому напрямку.
- У Херсонській області українські захисники знищили 2 бази російських окупантів, а також 4 склади з боєкомплектами.
- За добу, 27 жовтня, на південному фронті українська авіація завдала 16 ударів по російських позиціях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе