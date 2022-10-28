Українська авіація завдала 16 ударів по росіянах на Півдні. Ліквідовано 44 рашисти та ангар з технікою
За добу, 27 жовтня, на південному фронті українська авіація завдала 16 ударів по російських позиціях
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворожа авіація атакувала 6 разів протягом дня. У відповідь нашою штурмовою та армійською авіацією нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога", - пишуть у "Півдні".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 130 вогневих завдань. Відомо про 44 ліквідованих рашистів. Знищено ворожий танк, 2 міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.
В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар зі скупченням техніки. Зафіксовано результативний удар по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.
- В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що за добу, 27 жовтня, російські окупанти не змінили свою дислокацію на їхньому напрямку.
- У Херсонській області українські захисники знищили 2 бази російських окупантів, а також 4 склади з боєкомплектами.
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