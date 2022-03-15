"Окупанти ходять по квартирах, відшукують колишніх силовиків": боєць херсонської ТрО про ситуацію в місті
Едуард зауважив, що Херсон заблокований, проте підприємці збираються, відкривають магазини, більш-менш місто працює
"Окупанти почали себе дуже зухвало поводити, патрулюють місто, стріляють по околицях, ходять по квартирах, відшукують колишніх силовиків. План ХНР їм не вдався, ми їх послали в напрямку російського корабля, тож тепер окупанти відшукують в місті українських силовиків, аби переманити на свій бік. Проте ніхто з українців не здається", – розповів боєць в етері Espreso.TV.
Учасник ТрО також зауважив, що в місті пробують ініціювати поодинокі мітинги на підтримку ХНР, проте вони провальні.
"Через місцевих колаборантів нам повідомили: якщо вестимемо активні бойові дії, то буде другий Маріуполь", – сказав він.
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Боєць зауважив, що кількість окупаційних колон, які проходять по області, зменшилась. В самому ж Херсоні вони зайняли великі об’єкти на кшталт готелів, призовних пунктів: "На околицях міста стоїть артилерія, частина направлена на саме місто, а частина розвернута в бік Миколаєва".
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Також Едуард зауважив, що херсонці сміються з російської пропаганди: "Люди стараються не відвідувати російські сайти, вони розуміють, що там повна ахінея".
- Нагадаємо, напередодні мер Херсону заявив, що в окупованому місті закінчуються нафтопродукти, ліки, харчові продукти, а "зеленого коридору" – немає.
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