Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Атаки на місцеву інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні 2 години. Себто, там російські терористи фактично цілеспрямовано продовжують знищувати об’єкти", - зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Харченко додав, що під ворожим вогнем регулярно опиняються ремонтні бригади, однак це не зупинить процес відновлення Херсона.

"Є обстріли аварійних бригад, які виїхали працювати. Тим не менш, робота триває: всі працюють, крок за кроком відновлюють живлення для міста", - наголосив Олександр Харченко.

Нагадаємо, війська РФ здійснили 51 обстріл Херсонської області за добу 6 грудня, відомо про двох загиблих та одну поранену людину.

Загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

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