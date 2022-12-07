Окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, під вогнем цивільні об'єкти

Про це звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Росіяни за добу 6 грудня 51 раз обстріляли Херсонщину: населені пункти опинилися під атакою з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Відомо про ураження об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Ярослав Янушевич інформує, що "минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення". Від ворожих ударів загинули двоє цивільних людей, ще один мешканець області отримав поранення.

Нагадаємо, 6 грудня РФ обстріляла лікарню і дитсадок на Сумщині, за день терористи випустили по території області 226 снарядів і мін.

У ніч на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи.

Тоді ж російські окупанти завдали удару двом громадам Запорізького району, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.

Загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

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