Окупанти мінують центр Лисичанська, – поліція

Про це повідомляє патрульна поліція Луганської області.



"Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ", – йдеться в повідомленні.



Громадян просять бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.

1 квітня стало відомо, що у Лисичанську на Луганщині росіяни стріляють по житлових кварталах, медзакладах, дитсадках і евакуаційному транспорту, серед місцевих мешканців багато постраждалих.

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