Окупанти мінують центр Лисичанська, – поліція
Російські окупанти мінують центральну частину міста Лисичанськ Луганської області
Про це повідомляє патрульна поліція Луганської області.
"Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ", – йдеться в повідомленні.
Громадян просять бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.
- 1 квітня стало відомо, що у Лисичанську на Луганщині росіяни стріляють по житлових кварталах, медзакладах, дитсадках і евакуаційному транспорту, серед місцевих мешканців багато постраждалих.
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