Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграм.

"Росіяни продовжують блокувати захоплені населені пункти регіону та робити поквартирні обшуки - після них люди зникають", - зазначає пресслужба.

В ОВА наголошують, що терор місцевого населення Луганщини організовує ФСБ РФ: "Її співробітники обирають населений пункт для проведення так званої "контрдиверсійної операції", за допомоги бойовиків псевдореспубліки блокують виїзні шляхи"

Зазначається, що після блокування окупанти влаштовують поквартирні та побудинкові обшуки, їхнім завданням є знайти хоч щось підозріле.

"У випадку, коли "знайдено" те, що шукали, людину затримують без можливості навіть контактувати з адвокатом. У кращому випадку люди повертаються додому після двох місяців "виховних робіт".

Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла, що кількість поранених військових РФ на Луганщині значно збільшилася, у медзакладів не вистачає необхідних речей для надання допомоги.

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