Окупанти на Луганщині блокують виїзди із захоплених населених пунктів, проводять поквартирні обшуки й "затримують" місцевих, - ОВА
Представники ФСБ Росії продовжують тероризувати мешканців Луганщини: після захоплення окупанти блокують міста й села. Далі росіяни обшукують домівки та викрадають людей
Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграм.
"Росіяни продовжують блокувати захоплені населені пункти регіону та робити поквартирні обшуки - після них люди зникають", - зазначає пресслужба.
В ОВА наголошують, що терор місцевого населення Луганщини організовує ФСБ РФ: "Її співробітники обирають населений пункт для проведення так званої "контрдиверсійної операції", за допомоги бойовиків псевдореспубліки блокують виїзні шляхи"
Зазначається, що після блокування окупанти влаштовують поквартирні та побудинкові обшуки, їхнім завданням є знайти хоч щось підозріле.
"У випадку, коли "знайдено" те, що шукали, людину затримують без можливості навіть контактувати з адвокатом. У кращому випадку люди повертаються додому після двох місяців "виховних робіт".
- Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла, що кількість поранених військових РФ на Луганщині значно збільшилася, у медзакладів не вистачає необхідних речей для надання допомоги.
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