Окупанти на ЗАЕС переналаштували системи подачі електроенергії, - депутат Запорізької облради Лишенко
Депутат Запорізької обласної ради, волонтер Сергій Лишенко повідомив, що окупантам вдалося переналаштувати системи подачі електроенергії
Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо.
Окупанти залучили фахівців з російських АЕС і намагаються відновити виробництво електроенергії, зазначив депутат.
"За попередньою інформацією, окупантам вдалося трохи переналаштувати системи подачі електроенергії. Наскільки їм це вдалося буде видно трохи пізніше. Але вони збираються за рахунок виробленої електроенергії забезпечувати Крим, окуповану територію України. Можливо, навіть до РФ щось дістанеться", - повідомив Лишенко.
За його словами, все залежить від того, наскільки якісних фахівців вони привезли на ЗАЕС.
"Фахівці АЕС, з якими я спілкувався, кажуть, якщо вони не усунуть ті зарубіжники, які були вбудовані при будівництві, то в результаті неналежного зібрання, їм не вдасться його запустити і наслідків не має бути", - додав волонтер.
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