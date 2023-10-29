Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС переналаштували системи подачі електроенергії, - депутат Запорізької облради Лишенко
Ексклюзив

Окупанти на ЗАЕС переналаштували системи подачі електроенергії, - депутат Запорізької облради Лишенко

29 жовтня, 2023 неділя
09:42
Війна з Росією ЗАЕС

Депутат Запорізької обласної ради, волонтер Сергій Лишенко повідомив, що окупантам вдалося переналаштувати системи подачі електроенергії

Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо.

Окупанти залучили фахівців з російських АЕС і намагаються відновити виробництво електроенергії, зазначив депутат.

"За попередньою інформацією, окупантам вдалося трохи переналаштувати системи подачі електроенергії. Наскільки їм це вдалося буде видно трохи пізніше. Але вони збираються за рахунок виробленої електроенергії забезпечувати Крим, окуповану територію України. Можливо, навіть до РФ щось дістанеться", - повідомив Лишенко.

За його словами, все залежить від того, наскільки якісних фахівців вони привезли на ЗАЕС.

"Фахівці АЕС, з якими я спілкувався, кажуть, якщо вони не усунуть ті зарубіжники, які були вбудовані при будівництві, то в результаті неналежного зібрання, їм не вдасться його запустити і наслідків не має бути", - додав волонтер.

  • Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

  • 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

  • 29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

  • Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

  • 9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

  • Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

  • Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

  • Водночас наприкінці вересня на 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн схвалили резолюцію, ініційовану Канадою, Фінляндією та Коста-Рикою, щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України.

  • 28 жовтня в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков. в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 енергоблоки на Запорізькій АЕС.

Новини
Росія
російська армія
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
атомна енергетика
Читайте також:
28 жовтня, 2023 субота
"Погода стала на наш бік": офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
28 жовтня, 2023 субота
"Смерть" Путіна - це передвиборча технологія, - Данілов
Автор Вадим Денисенко
27 жовтня, 2023 п'ятниця
Чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер"?
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 жовтня
10:54
Палестина
Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності
10:49
Завод в Челябінську, де виготовляють російські ракети
Партизани виявили координати заводу в Росії, де виготовляють ракети
10:25
Ураган Ян
У Мексиці стався потужний ураган: загинули майже 40 людей
10:19
Українські військові розробники представили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA
10:07
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив, що Ізраїль перейшов "червоні межі"
10:02
OPINION
Оксана Забужко
Про клуб "рускоговорящіх бізнесменов"
09:48
Марк Рютте
Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО
09:29
Інструктори з РФ прибувають до Білорусі, щоб навчати операторів БПЛА, - ЦНС
09:05
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Росіяни почали використовувати новий ударний дрон, який автономно ідентифікує цілі, – ISW
08:46
Оновлено
Наслідки нічної атаки РФ по Новобериславу 29 жовтня
Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину, Херсонщину та Полтавщину: є руйнування
08:42
Майк Пенс
"Зараз не мій час": колишній віцепрезидент США Пенс відмовився від участі у президентських перегонах 2024 року
08:31
Дзозеф Байден
У США винищувачі перехопили літак біля будинку Байдена
08:23
Ексклюзив
на фото: зернове судно
Експортний морський коридор: окупанти можуть вдаватися до повторних тактик по Одеській області та острову Зміїний, - Братчук
08:15
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило, що вночі ППО збила над Кримом 36 безпілотників
08:07
Оновлено
Сили оборони знищили за добу 8 танків, 9 бронемашин та 660 військових армії РФ, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Чи відкривати українцям масштаби наших втрат?
08:01
На фото: система ППО
Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники
07:34
ЧВК Вагнер
Колишніх вагнерівців долучають до чеченських підрозділів, - ISW
03:34
Помер зірка "Друзів" Меттью Перрі
02:56
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик та Ф’юрі провели дуель поглядів у ринзі та домовились про дату бою
02:39
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
02:04
Крим
РФ заявила, що знищила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем
00:24
Ілон Маск
Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом
2023, субота
28 жовтня
23:36
Лукашенко
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь
23:02
На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров
22:24
Обкладинка книги "Динозаври. Новий погляд"
Чого ми не знали про динозаврів. Уривок з книги "Динозаври. Новий погляд"
22:22
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик зустрівся з Емінемом в Саудівській Аравії
21:53
Оновлено
телевізор телебачення
ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні. У Мінкульті відреагували
21:39
Біньямін Нетаньягу
"Почався другий етап війни": Нетаньягу висловився про введення нових сухопутних сил у Газу
21:06
"Втрати РФ знову почали зростати": Тарнавський відзвітував про знищення ЗРК "Тор" і 11 БПЛА на Таврійському напрямку
21:03
Оновлено
Володимир Зеленський
"Світ бачив вже надто багато крові": Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною
21:00
Ексклюзив
Джо Байден
Своєю промовою Байден надав Україні нового статусу, - Піонтковський
20:50
поліція ілюстративне
Замголови Нацполіції Тишлека відсторонили від посади: журналісти з'ясували, що його дружина та теща мають російські паспорти
20:30
Саломе Зурабішвілі
Чому правляча партія Грузії намагається змістити президентку Зурабішвілі
20:30
Динамо
"Динамо" і "Дніпро-1" несподівано втратили очки. Розклад і результати 12-го туру УПЛ
20:21
Джуд Беллінгем, Реал, Ла Ліга
Дубль Беллінгема приніс "Реалу" перемогу над "Барселоною" в Ель Класіко
20:09
Єгипет заявив, що "ізраїльські перешкоди" заважають доставці допомоги в Газу
20:02
OPINION
Михайло Косів
Підпорядкованість УПЦ московському патріархату має бути заборонена
19:59
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Росія готується до ядерних випробувань - це наступний крок до відновлення шантажу, - військексперт Самусь
19:25
Оновлено
Ердоган
Ердоган звинуватив Ізраїль у "військових злочинах". З Туреччини відкликають ізраїльських дипломатів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV