Окупанти намагаються втекти з Херсонщини в Крим через Арабатську стрілку, – українська розвідка
У зв'язку з великими втратами окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
Повідомляється, що в Херсонській області фіксують непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".
За інформацією української розвідки, в окупованій Калинівці Херсонської області помітили групу дезертирів віком 18-20 років. Вони одягнуті у військовий однострій російського зразка, рухаються в бік Криму.
"В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", – йдеться в повідомленні.
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