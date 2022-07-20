Окупанти обстріляли центр Гуляйполя, є жертви
19 липня ворог обстріляв із Градів та іншої артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Ворог застосував понад 20 снарядів. Руйнуванням зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки.
За попередньою інформацією, у результаті обстрілу є жертви.
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