Окупанти обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Залізне та Зайцеве
Вдень, 7 вересня, російські окупаційні війська відкривали вогонь поблизу населених пунктів Залізне та Зайцеве
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Так, поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використали станковий протитанковий гранатомет.
А в напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.
За інформацією розвідки, російські окупаційні війська продовжують нарощувати бойові позиції та здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.
"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу російських окупаційних військ, однак ворог намагається приховати інформацію про факти загибелі.
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