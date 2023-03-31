Про це Центр національного спротиву (ЦНС) поінформував на фейсбуці.

На тимчасово окупованих територіях росіяни надалі розгортають заходи для примусової інтеграції української молоді в соціокультурний простір РФ. Зокрема загарбники планують відкрити нові спецзаклади "Дитячий дозвільний центр".

Стверджується, що проєктом керує панівна в РФ політична партія "Єдина Росія", а початок його реалізації був у червні 2022 року.

"Станом на 2023 рік вказані "Дитячі дозвільні центри" були відкриті у 12 населених пунктах ТОТ півдня та сходу України, зокрема 25 березня такий пункт був відкритий у м. Мелітополь. Такі "центри" використовують для ідеологічної обробки дітей та молоді. Ключовими наративами є тези які мають сформувати викривлене трактування війни в Україні, також діти змушені вчити російський гімн та історію", - наголосили в ЦНС.