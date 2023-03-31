Окупанти планують відкрити "дозвільні центри" для ідеологічної обробки українських дітей, - ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України планують розгорнути "дозвільні центри", фінансовані керівною партією в РФ "Єдина Росія", для ідеологічної обробки дітей
Про це Центр національного спротиву (ЦНС) поінформував на фейсбуці.
На тимчасово окупованих територіях росіяни надалі розгортають заходи для примусової інтеграції української молоді в соціокультурний простір РФ. Зокрема загарбники планують відкрити нові спецзаклади "Дитячий дозвільний центр".
Стверджується, що проєктом керує панівна в РФ політична партія "Єдина Росія", а початок його реалізації був у червні 2022 року.
"Станом на 2023 рік вказані "Дитячі дозвільні центри" були відкриті у 12 населених пунктах ТОТ півдня та сходу України, зокрема 25 березня такий пункт був відкритий у м. Мелітополь. Такі "центри" використовують для ідеологічної обробки дітей та молоді. Ключовими наративами є тези які мають сформувати викривлене трактування війни в Україні, також діти змушені вчити російський гімн та історію", - наголосили в ЦНС.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області рашисти наказали студентам вишів стати на військовий облік, ймовірно, ворог планує в подальшому їх мобілізувати.
- Також загарбники відзвітували про складання "присяги" першими групами дітей у мілітарному русі "Юнармія" на тимчасово окупованих територіях.
- Російські війська заявили про створення "Добровольчої молодіжної дружини" на території тимчасово окупованої Запорізької області.
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