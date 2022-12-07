Окупанти пограбували лікарні та пожежну частину в Новій Каховці
На Херсонщині російські окупанти вивезли з Нової Каховки всю техніку пожежної частини та лікарень
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З пожежної частини росіяни викрали всі машини для гасіння, польові кухні та меблі з приміщення. Мародери пограбували й лікарні, тепер там відсутнє медичне обладнання, машини швидкої, меблі та навіть двері.
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"Зауважимо, що раніше росіяни вивезли аналогічну техніку з Херсону. Це типова поведінка ворога, грабувати та мародерити, користуючись моментом. Водночас заяви колаборантів про "РФ тут назавжди" не відповідають дійсності, що добре ілюструє така поведінка", - пишуть у Центрі.
- Раніше Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що з РФ на окуповану Херсонщину перекидають силовиків для проведення незаконної мобілізації місцевих жителів.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти на Херсонщині вивозять харчі до РФ і грабують будинки.
- 6 грудня стало відомо, що російські військові замінували окуповану ними Нову Каховку та лівий берег Дніпра у Херсонській області.
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