Окупанти поставили кримських політв'язнів на облік як "схильних до нападу"

Про це повідомляється на сторінці у Facebook громадської організації "Кримська солідарність".



Зазначається, що правозахисник Емір-Усеіна Куку, який відбуває покарання за 205.5 статті КК РФ в ІК-16 Салавата, був поставлений на профілактичний облік, як схильний до нападу на співробітників виправної установи.



"Причиною став інцидент в Курганської колонії, де укладений вбив представника УФСВП", - сказала дружина засудженого Мер'єм Куку.



Під час дзвінка з колонії по "Зонателекому" Емір-Усеін Куку розповів своїй дружині, що адміністрація ІК-16 в Салават визнала його "схильним до нападу на працівників в'язниці".



При цьому йому повідомили, що претензій до нього не мають, а просто виконують розпорядження керівництва УФСВП, яке після вбивства в курганського колонії ухвалило ставити на профілактичний облік всіх засуджених за 205.5 статті.



«На цей профоблік поставили всіх кримських мусульман, що знаходяться у колонії № 16", - повідомила Мер'єм.



Правозахисник побоюється, що за цим рішенням може послідувати реальна провокація з нападом на працівників колонії, а також нова судимість.



"Крім цього профоблік може бути підставою для переведення ув'язненого в СУС (суворі умови утримання) або ЕПКТ (єдине приміщення камерного типу). Таких засуджених конвоюють з посиленою охороною, вони позбавляються шансів на дострокове звільнення і пом'якшення умов відбування покарання", - йдеться на сторінці організації.



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