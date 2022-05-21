Окупанти відпустили викраденого співробітника Суспільного Олексія Воронцова

Про це пише Суспільне Херсон.

За даними видання, наразі чоловік перебуває вдома.

"Військові РФ відпустили інженера Суспільного Херсон Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома, повідомила його дружина", - йдеться у повідомленні.

16 травня військові РФ викрали з власного помешкання інженера Суспільне Херсон.

У Херсоні росіяни збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання. Також військові РФ заблокували всі виїзди на підконтрольну Україні територію.

Укрзалізниця поділилася відео, де українські партизани повісили на будівлю залізничного вокзалу в Херсоні прапор України.

В окупованому Херсоні викрадають жителів з проукраїнською позицією.

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