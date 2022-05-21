Окупанти відпустили викраденого співробітника Суспільного Олексія Воронцова
У тимчасово окупованому Херсоні військові РФ звільнили з полону інженера Суспільного Херсон Олексія Воронцова
Про це пише Суспільне Херсон.
За даними видання, наразі чоловік перебуває вдома.
"Військові РФ відпустили інженера Суспільного Херсон Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома, повідомила його дружина", - йдеться у повідомленні.
- 16 травня військові РФ викрали з власного помешкання інженера Суспільне Херсон.
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