Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти вже не можуть переміщувати військові вантажі Антонівським мостом. Місцеві мешканці теж не можуть переїжджати. Люди з розумінням відносяться до того, що рухатися важко. Є незручності, але вони згасають на фоні того, що всі в очікуванні ЗСУ та визволення Херсона та Херсонщини. Єдиний шлях по якому можна переїжджати Дніпро - це гребля Каховської ГЕС", - підкреслив Самойленко.

Вночі на 27 липня у соцмережах з'явилася інформація про ймовірні нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.

Українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом

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