Окупанти вже не можуть переміщувати військові вантажі по Антонівському мосту, - голова Херсонської облради Самойленко
Голова Херсонської облради Олександр Самойленко розповів, що проїзд по Антонівському мосту неможливий
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти вже не можуть переміщувати військові вантажі Антонівським мостом. Місцеві мешканці теж не можуть переїжджати. Люди з розумінням відносяться до того, що рухатися важко. Є незручності, але вони згасають на фоні того, що всі в очікуванні ЗСУ та визволення Херсона та Херсонщини. Єдиний шлях по якому можна переїжджати Дніпро - це гребля Каховської ГЕС", - підкреслив Самойленко.
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