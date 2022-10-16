Окупанти за минулу добу здійснили 5 ракетних та 23 авіаційні удари, - Генштаб
Ворог також здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Протягом минулої доби, 15 жовтня, противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь.
На інших напрямках противник здійснював обстріли:
на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БпЛА;
на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна;
на Краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;
на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
- До слова, українська авіація за добу завдала 32 удари по ворогу
- Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт
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