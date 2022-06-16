Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"Рашистські загарбники не припиняють залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарцям. Вчора, 15 червня, один з представників "влади" окупантів, хтось, на ім'я Олександр Геннадійович, з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС.



До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатому. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - йдеться в повідомленні.



У Енергоатомі наголошують, що така заява неможлива, адже Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства: "Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору".

Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.

Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.

30 квітня Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що російський Росатом хоче взяти під повне управління українську Запорізьку АЕС у захопленому Енергодарі.

23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.

У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів авчально-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.

2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.

У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.

9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.

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