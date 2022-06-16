Окупанти заявили про перехід Запорізької АЕС під контроль Росії з вересня, - Енергоатом
15 червня псевдовлада Запорізької АЕС оголосила перехід контролю до Росії з першого вересня, утім в Енергоатомі запевнили, що тимчасове захоплення не означає передачу станції ворогу
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Рашистські загарбники не припиняють залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарцям. Вчора, 15 червня, один з представників "влади" окупантів, хтось, на ім'я Олександр Геннадійович, з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС.
До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатому. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - йдеться в повідомленні.
У Енергоатомі наголошують, що така заява неможлива, адже Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства: "Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору".
- Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.
- МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.
- Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.
- Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.
- 30 квітня Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що російський Росатом хоче взяти під повне управління українську Запорізьку АЕС у захопленому Енергодарі.
- 23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.
- У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів авчально-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- 31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.
- 2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.
- У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.
- 9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.
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