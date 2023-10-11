Окупаційна "влада" Сєверодонецька приїздить у місто лише для пропагандистських кампаній, - ОВА
Представники російської окупаційної влади у Сєверодонецьку Луганської області приїздять у місто лише на святкові заходи або для участі у пропагандистських кампаніях. На це скаржаться містяни
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Сєвєродончани скаржаться на постійну відсутність представників окупаційної влади в місті. Мовляв, приїздять тільки для проведення святкових заходів та інших пропагандистських кампаній", - йдеться у повідомленні.
При цьому співробітники рангом нижче на місцях є, але ухвалювати будь-яке рішення без так званого керівництва вони відмовляються.
В ОВА зазначають, коли в населення виникає питання щодо відновлення згорілих документів, зокрема на майно чи транспортні засоби, окупаційна влада відмовляє їм.
Крім того, в окупованих у 2022 році населених пунктах Луганщини немає інтернету і поки не буде, тому про електронні реєстри питання не порушується.
- Напередодні стало відомо, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
- Окупаційна влада на Луганщині заявила. що відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях нібито з безпекових міркувань.
- Згодом голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні початку опалювального сезону, зазначивши, що у жителів досі не відновлене водо- та світлопостачання.
- Також повідомлялося, що на багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал". А у Сєверодонецьку окупанти пропонують місцевим на заміну мобільному зв'язку встановлювати стаціонарні телефони.
- Також там збираються дозволяти мешканцям доступ до Wi-Fi лише після ідентифікації особистості.
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