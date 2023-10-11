Окупаційна "влада" Сєверодонецька приїздить у місто лише для пропагандистських кампаній, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Сєвєродончани скаржаться на постійну відсутність представників окупаційної влади в місті. Мовляв, приїздять тільки для проведення святкових заходів та інших пропагандистських кампаній", - йдеться у повідомленні.

При цьому співробітники рангом нижче на місцях є, але ухвалювати будь-яке рішення без так званого керівництва вони відмовляються.

В ОВА зазначають, коли в населення виникає питання щодо відновлення згорілих документів, зокрема на майно чи транспортні засоби, окупаційна влада відмовляє їм.

Крім того, в окупованих у 2022 році населених пунктах Луганщини немає інтернету і поки не буде, тому про електронні реєстри питання не порушується.