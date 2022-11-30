Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для лікарень

Про це інформують на сторінці United24 у телеграмі.

"Олександр Усик жертвує 50 000 доларів на генератори", - пише пресслужба.

Повідомляється, що придбані генератори відправлять для лікарень України.

"Разом з іншими амбасадорами UNITED24 Олександр продовжує збирати кошти, щоб допомогти героїчним українським медикам, які рятують життя при світлі ліхтариків. Дякуємо, чемпіоне!" - додали на сторінці глобальної ініціативи.

Долучитися до збору.

Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.

Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.

Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.

В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.

5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.

18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик. Також амбасадорами є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

29 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.

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