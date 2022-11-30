Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для лікарень
На офіційній сторінці глобальної ініціативи з підтримки України повідомили, що професійний боксер Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для українських лікарень
Про це інформують на сторінці United24 у телеграмі.
"Олександр Усик жертвує 50 000 доларів на генератори", - пише пресслужба.
Повідомляється, що придбані генератори відправлять для лікарень України.
"Разом з іншими амбасадорами UNITED24 Олександр продовжує збирати кошти, щоб допомогти героїчним українським медикам, які рятують життя при світлі ліхтариків. Дякуємо, чемпіоне!" - додали на сторінці глобальної ініціативи.
- Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.
- Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.
- Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.
- В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.
- 5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.
- 18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик. Також амбасадорами є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.
- 29 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе