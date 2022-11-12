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Головна Суспільство "Олешки наступні". В Одесі біженці з Херсона святкують визволення міста

"Олешки наступні". В Одесі біженці з Херсона святкують визволення міста

12 листопада, 2022 субота
16:41
Суспільство В Одесі біженці з Херсона святкують визволення міста

Звільнення Херсона святкували сьогодні, 12 листопада, біля Оперного театру жителі Херсонської області, які евакуювалися в Одесу

Про це повідомило видання "Думська".

Повідомляється, що люди приходили з державними прапорами, обіймалися та вітали один одного, у той час, як автомобілі, що проїжджали повз, вітали херсонців сигналами клаксонів.

За словами Ірини Нурулліної, яка пробула в окупації пів року і змогла виїхати лише 11 вересня, вона зустріла новину про те, що підрозділи Сил оборони зайшли до її рідного міста, сльозами.

"Вчора, якщо чесно ревіла і шкодувала - треба було потерпіти два місяці і я була б там і бачила все на власні очі, - розповіла Ірина. - Я взагалі не була налаштована виїжджати, але з кожним днем ​​довкола ставало дедалі менше своїх людей, а чужинців все більше. Навіть у себе вдома я переставала почуватися в безпеці. Чужаки розповідали, що весь цей час ми жили неправильно, думали неправильно, розмовляємо неправильно".

Також мешканець Каховки 10-річний Діма мріє, що його місто звільнять найближчим часом і він зможе побачити рідних.

"Я дуже сумую за моїм рідним містом. У мене там залишився двоюрідний брат, багато друзів, дві собаки, бабуся, дідусь, дядько, - каже хлопчик. - Коли я вчора дізнався новину, я аж стрибав від радості і співав".

Зазначається, що в Одесі наразі зареєстровано 13 тисяч тимчасово переміщених осіб із Херсонської області.

  • 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
  • 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.  
  • Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати. 
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди. 
  • 12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.

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Одеса
Херсон
війна з Росією
Каховка
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