Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 27 липня
У четвертий змагальний день, у вівторок, 27 липня, за медалі змагатимуться українці Олена Костевич та Олег Омельчук
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 27 липня, у Токіо буде розіграно 22 комплекти нагород у 14 видах спорту. За золото Олімпіади-2020 поборяться одразу троє українців.
Олена Костевич та Олег Омельчук змагатимуться у кульовій стрільбі з 10 метрів. Яна Беломоїна виступить у фіналі маутенбайку.
3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди - пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м
9:00 - 11:00. Велоспорт, Маунтенбайк. Жінки (Яна Беломоїна)
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Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.
З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 42-е місце.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.
- 26 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2020 в Токіо.
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