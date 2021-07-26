Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 27 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 27 липня, у Токіо буде розіграно 22 комплекти нагород у 14 видах спорту. За золото Олімпіади-2020 поборяться одразу троє українців.



Олена Костевич та Олег Омельчук змагатимуться у кульовій стрільбі з 10 метрів. Яна Беломоїна виступить у фіналі маутенбайку.

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди - пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м



9:00 - 11:00. Велоспорт, Маунтенбайк. Жінки (Яна Беломоїна)

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Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.



З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 42-е місце.

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