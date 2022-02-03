Олімпіада-2022: Оголошено імена прапороносців збірної України на церемонії відкриття Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У п'ятницю, 4 лютого, на урочистій церемонії відкриття прапор України нестимуть олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.

"Це велика честь для мене - нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - сказав Абраменко.

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"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані 2018-го я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною", - зазначила Назарова.

Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого.

Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 дисциплінах.



2 лютого стало відомо, що за прогнозами аналітичної компанії Gracenote перемогу в загальному медальному заліку зимових Олімпійських ігор здобуде збірна Норвегії, а Україна не виграє у Пекіні жодної нагороди.

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