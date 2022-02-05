Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО

Про це повідомив президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський у facebook.

За його словами, суперечка спалахнула після того, як Ріні зробив Губернієву, відомому своїми антиукраїнськими висловлюваннями, зауваження, що росіяни ставлять українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському провокативні запитання.

"Після трьох запитань наш журналіст звернув увагу росіянину, що той один за одним ставить запитання провокативного характеру : "Чи заборонено нашим атлетам спілкуватися російською?", "Чи правда, що не можна спілкуватися з російськими атлетами?". Натомість наш журналіст логічно запитав колегу: "Чи не варто у цій мікс-зоні спілкуватися про фігурне катання?" Видно, не сподобалося зауваження", - написав Гливинський.

Він додав, що росіяни були готові до такого розвитку подій і знімали все на камеру.

"На відео чітко чути англомовні матюки у бік українського журналіста, як і видно те, що наш колега вирішив не відповідати на нікчемну поведінку цього, з дозволу сказати, представника ЗМІ, який вже не вперше порушив і журналістську, і загальнолюдську етику", – зазначив Гливинський.

Україна з приводу поведінки російських ЗМІ звернеться до Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS.

Акредитований на Іграх Лі Ріні – етнічний канадець, який уже 10 років мешкає в Україні й пише для англомовних українських видань – раніше Lviv Today, на цій Олімпіаді – Kyiv Post.

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