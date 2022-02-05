Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО

Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО

5 лютого, 2022 субота
14:28
Спорт Дмитро Губернієв (праворуч)

В перший день Олімпійських ігор у Пекіні стався конфлікт між російським пропагандистом Дмитром Губернієвим та Лі Ріні, який пише для англомовних українських ЗМІ

Про це повідомив президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський у facebook. 

За його словами, суперечка спалахнула після того, як Ріні зробив Губернієву, відомому своїми антиукраїнськими висловлюваннями, зауваження, що росіяни ставлять українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському провокативні запитання.

"Після трьох запитань наш журналіст звернув увагу росіянину, що той один за одним ставить запитання провокативного  характеру : "Чи заборонено нашим атлетам спілкуватися російською?", "Чи правда, що не можна спілкуватися з російськими атлетами?". Натомість наш журналіст логічно запитав колегу: "Чи не варто у цій мікс-зоні спілкуватися про фігурне катання?" Видно, не сподобалося зауваження", - написав Гливинський. 

Він додав, що росіяни були готові до такого розвитку подій і знімали все на камеру.

"На відео чітко чути англомовні матюки у бік українського журналіста, як і видно те, що наш колега вирішив не відповідати на нікчемну поведінку цього, з дозволу сказати, представника ЗМІ, який вже не вперше порушив і журналістську, і загальнолюдську етику", – зазначив Гливинський. 

Україна з приводу поведінки російських ЗМІ звернеться до Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS.

Акредитований на Іграх Лі Ріні – етнічний канадець, який уже  10 років мешкає в Україні й пише для англомовних українських видань – раніше Lviv Today, на цій Олімпіаді – Kyiv Post. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Олімпіада-2022
фігурне катання
Олімпіада
Олімпійські ігри
російські пропагандисти
Читайте також:
4 лютого, 2022 п'ятниця
Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн
санкции против РФ
3 лютого, 2022 четвер
Розвідка США викрила план Росії щодо можливого вторгнення в Україну, - The New York Times
4 лютого, 2022 п'ятниця
Збитий військовими Білорусі "український безпілотник" виявився російським, - The Insider
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.96
    Купівля 27.96
    Продаж 28.27
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
5 лютого
14:01
Квартал 95
У Німеччині продають квитки на "Квартал 95" - як на російське шоу
13:46
Євробачення 2022
Оголошено імена всіх членів журі Національного відбору Євробачення-2022
13:25
Ентоні Блінкен
Союзники та партнери єдині: Блінкен опублікував ролик на підтримку України
13:10
Зеленський
"The Economist": західні дипломати розчаровані Зеленським
13:02
Оновлено
Антон Корчук
Олімпіада-2022: Усі результати українців у 1-й день Ігор у Пекіні
12:50
Віктор Бобиренко
Фальшування виборів для Зеленського закінчиться Майданом і втратою влади, - Бобиренко
12:39
Північний потік-2
У Німецькому уряді вже бояться, що "Північний потік-2" посилить залежність ФРН від російського газу
12:11
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Збірна України провалила змішану естафету в біатлоні
12:01
ООС
Російські окупанти поранили на Донбасі українського військового
11:46
Геогліфи Наска, Перу
У Перу розбився літак з іноземними туристами
11:45
Синютка
У конфлікті з Могилянкою Зеленський втратив молодь як останню опору рейтингу, - Синютка
11:12
Блінкен Лавров
Блінкен обговорив з Кулебою результати своїх переговорів з Лавровим
10:40
Порошенко
Петро Порошенко в інтерв'ю CNBC закликав до санкцій проти Північного потоку-2
10:29
Тереза Йохауг
Олімпіада-2022: Визначилася перша володарка золота Ігор у Пекіні
10:19
САП
У посольстві США закликали членів комісії з обрання керівника САП нарешті виконати свою роботу
09:51
Маріус Ліндвік
Олімпіада-2022: Українець вийшов до фіналу в стрибках на лижах з трампліна
09:45
Інтерв’ю
Ростислав Височан
Я, чесно, не можу сказати, що відчував християнську любов до ворогів, - капелан Ростислав Височан
09:23
путін шойгу автомат
Росія планує поставити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави з РФ та Білоруссю, - Bild
09:01
Єнс Столтенберг
Столтенберг відповів на спільні вимоги Росії та Китаю щодо нерозширення НАТО
08:46
Канада відправила до України літак з військовою допомогою та інструкторами
08:22
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 42 533 нові випадки COVID-19
08:01
Збірна України з футзалу
Збірна України дізналася суперника у матчі за бронзу Євро-2022 з футзалу
07:46
Олександр Трухін
Не могли Монастирський та Зеленський не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков
07:24
ООС ЗСУ
Впродовж доби на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
07:05
Росія перекинула на Донбас
Bloomberg помилково опублікував заголовок про початок вторгнення Росії до України
2022, п'ятниця
4 лютого
23:00
Україна-НАТО
Наразі про швидке приєднання України до НАТО не йдеться, - заступник Столтенберга
22:48
У Полтаві демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії Суворову
22:36
Коронавірус в Україні
На боротьбу з COVID-19 в Україні минулого року витратили 46,4 млрд грн, - Мінфін
22:29
тероборона
В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань тероборони
22:14
Джейн Псакі
Білий дім підтвердив обговорення з Європою диверсифікації поставок газу
22:13
Не тільки Javelin: Естонія може надати Україні ще й інше озброєння, - посол
21:52
Трухін дтп
Патрульні не передали відео ДТП за участю нардепа Трухіна слідчим Нацполіції і ДБР, бо воно не збереглось, - Офіс генпрокурора
21:37
Twitter
Щоб розуміти, що користувачі не хочуть бачити: Twitter запустив масове тестування кнопки "проти"
21:29
Євро
Євросоюз виділить €2 млрд фінансової допомоги Азербайджану
21:10
Ексклюзив
Козаченко
Монастирський та Сухачов знали про всі матеріали і обставини ДТП з нардепом-"слугою" Трухіним, - адвокат
20:57
американські військові
Перші 2 тис. американських військових прибули до Німеччини на тлі зростання загрози з боку Росії
20:40
Олександр Трухін
"Звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до офісу": "ексслуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" ОПУ
20:34
ОБСЄ
Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ та не пропустили патруль до важливих об'єктів цивільної інфраструктури
20:31
Інфографіка
Олімпіада-2022, біатлон
Олімпіада-2022: розклад першого дня зимових Ігор у Пекіні
20:28
Ексклюзив
Сергій Кривонос
На війні треба розраховувати на найгірший варіант: Україна має бути готова до ескалації вздовж кордону, - генерал ЗСУ Кривонос
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV