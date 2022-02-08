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Олімпіада-2022: Усі результати українців у четвертий день Ігор у Пекіні

8 лютого, 2022 вiвторок
12:25
Спорт Іван Ковбаснюк

У вівторок, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні українці змагаються у біатлоні, гірських лижах, фігурному катанні та санному спорті

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У фігурному катанні українець Іван Шмуратко у короткій програмі отримав за свій виступ 78,11 бала та посів 22-е місце. Таким чином, він опинився серед 24-х фігуристів, які кваліфікувалися до довільної програми

Виступ Шмуратка у Пекіні був під питанням, оскільки він захворів під час Ігор на коронавірус та пропустив командні змагання. Проте наш фігурист перед особистим турніром одужав та впорався зі своїм завданням-мінімум.

У сноуборді у змаганнях із паралельного гігантського слалому українка Аннамарі Данча у своїй групі показала у першій спробі 13-й результат (48,82 сек.), а у другій 15-й (48,97) та із часом 1 хв. 37,79 сек. посіла підсумкове 26-е місце. Таким чином, вона не пробилася до 1/8 фіналу.

Після змагань Данча, яка є віцечемпіонкою світу-2019,  заявила, що її допустили до змагань за 5 хвилин до старту через плутанину з тестами на коронавірус, зо негативно вплинуло на її результат. 

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк виступив у супергіганті. Він показав результат 1 хв. 25.56 сек та програв переможцю - триразовому олімпійському чемпіону австрійцю Маттіасу Майєру - 5,62 сек. Ковбаснюк фінішував 32 з 47 учасників. 13 гірськолижників зійшли з дистанції.

У біатлоні українець Дмитро Підручний вдало розпочав гонку на 20 км та завдяки точній стрільбі на першому вогневому рубежі опинився серед лідерів та перебував на шостому місці. Проте українець заробив по одній штрафній хвилині на другій, третій та четвертій стрільбі та не зміг втрутитися у боротьбу за медалі. 

У підсумку Дмитро Підручний став 18-м. Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал зробили по чотири промахи, та посіли 36, 50 та 55 місця, відповідно. 

У лижних гонках представники України невдало виступили у кваліфікації у спринті та не змогли пробитися до основного раунду змагань. 

У чоловіків Руслан Перехода показав 46-й результат, а Олексій Красовський - 64-й. Серед жінок Марина Анцибор стала 54-ю, Вікторія Олех - 69-ю, а Валентина Камінська - 70-ю

 



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Олімпіада-2022
Збірна України
біатлон
фігурне катання
Олімпіада
Олімпійські ігри
санний спорт
сноуборд
Аннамарі Данча
Іван Шмуратко
Пекін-2022
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