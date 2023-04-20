Омбудсмен заявив про нові можливості додаткової верифікації українських військовополонених
Офіс Уповноваженого співпрацюватиме із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції для додаткової верифікації полонених
Про це інформує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
19 квітня Офіс омбудсмена разом із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції підписали меморандум про співробітництво для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні Росії.
"Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю у сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень. Ми напрацьовуватимемо процедуру додаткової верифікації наших військових, які перебувають у полоні на території РФ", - пише Лубінець.
Алгоритм виглядатиме так: родичі звертатимуться в Офіс, а той до КНДІСЕ, який робитиме експертизу на підставі фотографій і даватиме результати експертизи: "Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні".
Омбудсмен наголосив, що крім підтвердження особи, експертиза може надавати висновки щодо моральних збитків українців, які перебували в полоні.
- Станом на 30 грудня 2022 року було відомо, що близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тис. вважалися зниклими безвісти.
- Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі Росія не дотримується домовленостей за Женевськими конвенціями, а лишень "займається провокаціями".
- 24 березня українська сторона передала російських важкопоранених полонених на батьківщину, захоплених за час широкомасштабного вторгнення, водночас РФ утримує наших воїнів.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що висновки ООН щодо порушення Україною прав російських військовополонених прирівнюють жертву до агресора.
- 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом Україна повернула з полону 2105 людей.
- 14 квітня Україні вдалося повернути тіла ще 82 полеглих за нашу свободу захисників.
- 16 квітня Україна та Росія провели Великодній обмін полоненими - додому повернулися 130 українських захисників.
- Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти, ймовірно, близько 60% із них перебувають у полоні Росії, а інша частка - загиблі.
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