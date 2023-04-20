Про це інформує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

19 квітня Офіс омбудсмена разом із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції підписали меморандум про співробітництво для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні Росії.

"Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю у сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень. Ми напрацьовуватимемо процедуру додаткової верифікації наших військових, які перебувають у полоні на території РФ", - пише Лубінець.

Алгоритм виглядатиме так: родичі звертатимуться в Офіс, а той до КНДІСЕ, який робитиме експертизу на підставі фотографій і даватиме результати експертизи: "Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні".