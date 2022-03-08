Оновлені моделі iPhone й iPad Air: Apple провела весняну презентацію технологічних новинок. Тім Кук у синьому светрі та жовтих Apple Watch
Компанія Apple проввела весняну презентацію свої новинок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Генеральний директор Apple Тім Кук проводить у синьому светрі та жовтих Apple Watch.
Він представив iPhone 13 й iPhone 13 Pro в зеленому кольорі.
Також був представлений новий iPhone SE з чіпом А15, як у iPhone 13. Пристрій обладнаний склом Ceramic Shield спереду та ззаду. Його ціна буде від $429.
Потім компанія показала новий iPad Air з чіпом М1. Там заявили, що він вдвічі швидше, ніж найпотужніший планшет на Windows.
Його характеристики: фронтальна камера 12 Мп. Робота з 5G. Є підтримка Apple Pencil та Magic Keyboard. Новий iPad Air вийде у 5 кольорах, ціна починається від $599
Представили також новий набір від Apple: новий ком'пютер Mac Studio та монітор до нього. Mac Studio коштує $1999 за версію з чіпом М1 Max та $3999 з чіпом М1 Ultra. Монітор коштує $1599.
Також було представлено процесор M1 Ultra.
Це буде найпотужнішим процесором для персональних комп’ютерів від Apple. Компанія об'єднала два чіпи M1 Max в один - Ultra.
Серед особливостей: підтримує до 128 Гб об'єднаної пам'яті; 20-ядерний (16 високошвидкісних та 4 енергоефективних ядер); у 8 разів швидше за М1.
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