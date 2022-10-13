Оновлений бустер Pfizer захищає від Омікрону, - виробник

Про це йдеться в новому дослідженні Biontech.

Американська фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech провели дослідження бустерної дози їхньої двовалентної вакцини проти COVID-19, у якому взяли участь близько 80 дорослих пацієнтів.

"Сироватки крові, зібрані в учасників через 7 днів після введення бустерної дози двовалентної вакцини проти COVID-19, адаптованої до Omicron BA.4/BA.5, показали значне посилення відповіді нейтралізуючих антитіл. Дані свідчать про те, що бівалентний бустер забезпечить кращий захист від Omicron BA.4/BA.5, ніж оригінальна вакцина для молодих і старших дорослих", - йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що двовалентна вакцина Сomirnaty Original & Omicron BA.4/BA.5 адаптована для боротьби проти двох штамів: оригінального та Омікрону з його субваріантами BA.4 і BA.5.

У компаніях заявили, що бустерне щеплення цією вакциною викликало сильну імунну відповідь.

"Вакцина добре переносилася, а перші дані показали профіль безпеки, подібний до профілю оригінальної вакцини", - додали науковці.