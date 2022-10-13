Оновлений бустер Pfizer захищає від Омікрону, - виробник
Pfizer заявила, що її оновлена бустерна вакцина захищає від Омікрону, мутації вірусу SARS-CoV-2
Про це йдеться в новому дослідженні Biontech.
Американська фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech провели дослідження бустерної дози їхньої двовалентної вакцини проти COVID-19, у якому взяли участь близько 80 дорослих пацієнтів.
"Сироватки крові, зібрані в учасників через 7 днів після введення бустерної дози двовалентної вакцини проти COVID-19, адаптованої до Omicron BA.4/BA.5, показали значне посилення відповіді нейтралізуючих антитіл. Дані свідчать про те, що бівалентний бустер забезпечить кращий захист від Omicron BA.4/BA.5, ніж оригінальна вакцина для молодих і старших дорослих", - йдеться в дослідженні.
Повідомляється, що двовалентна вакцина Сomirnaty Original & Omicron BA.4/BA.5 адаптована для боротьби проти двох штамів: оригінального та Омікрону з його субваріантами BA.4 і BA.5.
У компаніях заявили, що бустерне щеплення цією вакциною викликало сильну імунну відповідь.
"Вакцина добре переносилася, а перші дані показали профіль безпеки, подібний до профілю оригінальної вакцини", - додали науковці.
- 25 вересня в МОЗ пояснили, коли згода батьків на вакцинацію дитини проти COVID-19 не потрібна. Міністерство охорони здоров'я ще в жовтні торік дозволило щеплення проти коронавірусу дітей від 12 років, а нещодавно можливість створити імунний захист проти цієї інфекції вирішили надати й дітям від 5 років.
- Відзначимо, що у середині серпня Велика Британія схвалила вакцину Moderna від COVID-19, яка націлена як на оригінальний штам, так і на варіант Омікрон, ставши першою у світі країною, що зробила це.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало затвердження двох вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna, адаптованих під новий варіант Омікрону BA.1.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.91
-
EUR
Купівля 38.33Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе