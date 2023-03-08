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ООН готова стати посередником: Зеленський і Гутерреш обговорили повернення ЗАЕС під контроль України

8 березня, 2023 середа
19:39
Економіка ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Президент України Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили припинення ядерного шантажу РФ та відновлення безпеки українських атомних електростанцій

Відео зі спільної з генсеком ООН пресконференції Володимир Зеленський опублікував у телеграм.

"Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж РФ й відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушену Росією. Зокрема, безпека Запорізької АЕС. ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль - це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", - сказав Зеленський.

Водночас Гуттереш наголосив, що ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка перебуває у тимчасовій окупації.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням поверненням станції до нормальної роботи, мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - наголосив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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Володимир Зеленський
війна з Росією
окуповані території
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Антоніу Гутерреш
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деокупація України
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