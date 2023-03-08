ООН готова стати посередником: Зеленський і Гутерреш обговорили повернення ЗАЕС під контроль України
Президент України Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили припинення ядерного шантажу РФ та відновлення безпеки українських атомних електростанцій
Відео зі спільної з генсеком ООН пресконференції Володимир Зеленський опублікував у телеграм.
"Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж РФ й відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушену Росією. Зокрема, безпека Запорізької АЕС. ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль - це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", - сказав Зеленський.
Водночас Гуттереш наголосив, що ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка перебуває у тимчасовій окупації.
"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням поверненням станції до нормальної роботи, мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - наголосив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
- 8 березня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські терористи влаштували спектакль для власних пропагандистів.
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