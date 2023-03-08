ООН готова стати посередником: Зеленський і Гутерреш обговорили повернення ЗАЕС під контроль України

Відео зі спільної з генсеком ООН пресконференції Володимир Зеленський опублікував у телеграм.

"Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж РФ й відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушену Росією. Зокрема, безпека Запорізької АЕС. ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль - це питання саме глобальної, а не лише української безпеки", - сказав Зеленський.

Водночас Гуттереш наголосив, що ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка перебуває у тимчасовій окупації.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням поверненням станції до нормальної роботи, мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - наголосив генсек ООН Антоніу Гутерреш.