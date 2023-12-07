ОП потрібна у Раді людина, яка не критикуватиме акції проти військового керівництва, - політолог Рейтерович про звільнення Веніславського

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"ОП потрібна людина у ВРУ, яка не буде критикувати певні інформаційні акції, які в даному випадку спрямовані фактично проти вищого військового керівництва нашої країни", - сказав він.

На думку Рейтеровича, таке рішення - не на краще нашій країні.

"Можливо, президент шукає публічну особу, яка зможе привертати до себе увагу і коментувати все. Але здається, ключова причина в іншому. Схоже, вони зробили однозначний, неформальний вибір, не на краще нашій країні в цілому", - додав він.

Веніславський не дуже позитивно ставився до деяких нардепів від "Слуги народу". Ймовірно, саме в цьому протистоянні ОП зробив свій вибір, зауважив політолог.

"Веніславський в деяких питаннях займав дуже виважену й обґрунтовану позицію. Він завжди намагався проаналізувати, що відбувається. З одного боку, він намагався подати позицію президента, а з іншого - в нього була своя думка стосовно багатьох речей. Він є чинним політиком, тому не боявся висловлюватись. Веніславський не дуже позитивно ставився до деяких нардепів від "Слуги народу" та вважав, що вони своїми діями наносять шкоду національній, оборонній безпеці Україні. Мабуть, в цьому протистоянні ОП зробив свій вибір", - резюмував він.