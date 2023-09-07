Операція на Зміїному, висадка в Криму та вербування пілота Мі-8: в Україні відзначають День воєнної розвідки

Еспресо.TV згадує успішні операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці зі Збройними Силами, нацгвардійцями та бійцями СБУ.

За час повномасштабної війни українські розвідники вийшли на новий якісний рівень підготовки. Від початку воєнних дій, 24 лютого 2022 року, вони перебувають на передовій, виконують спецоперації та успішно знищують ворога, показуючи свої мужність та героїзм.

Серед останніх гучних операцій було вербування російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні перевіз гелікоптер Мі-8АМТШ на територію Вовчанської громади на Харківщині. Він вийшов на зв'язок з ГУР через телеграм-канал. Спецоперація "Синиця" тривала понад 6 місяців.

Також у ніч на 24 серпня у тимчасово окупованому Криму відбулася спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час боєзіткнення наші захисники дали відсіч ворогу. В українському Криму знову замайорів державний стяг.

А ось кадри битви за острів Зміїний показали лише за рік після спецоперації. Тоді, 8 травня 2022 року, групи спецпризначення ГУР та "Альфа" СБУ висадилися та штурмом забрали український острів.

Привітання до Дня воєнної розвідки

Керівник ГУР Кирило Буданов привітав українців із Днем воєнної розвідки - вибуховим тортом.

На відео Буданову принесли торт зі свічками, а коли він задував вогонь, пролунав звук вибуху, а потім зазвучала пісня Happy Birthday To You.

Також очільник ГУР написав, що всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії, Україна відзначає День воєнної розвідки.

"Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили неоціненний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців. Дякую кожному з вас за службу, за все, що ви робите заради нашої спільної Перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність, бо розвідка - це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це, передусім - напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів", - підсумував Буданов.

Президент Володимир Зеленський висловив подяку українським військовим розвідникам за їхню роботу.

"Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду. Дякую за кожен результат! З Днем воєнної розвідки України!" - написав президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бойових побратимів, воїнів-розвідників та усіх причетних з професійним святом.

"Про більшість успішних операцій розвідки не заведено розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу. Діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. Дякую за службу нашим розвідникам! Разом - до Перемоги!" - зазначив генерал.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала: "Сьогодні ми вшановуємо відвагу цих захисників і захисниць. Згадуємо жертовність і відданість тих розвідників, які, на жаль, поклали свої життя на вівтар боротьби з російським агресором. Дякуємо всім розвідникам за щоденне наближення перемоги".

До привітань приєднався командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

"Ваша мужність та інтелект є основою багатьох успішних операцій, які наближають нас до перемоги! Ідемо вперед! Слава Україні!" – написав генерал-полковник.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв сказав, що якість і швидкість оцінки оперативної ситуації, а також розуміння стратегій російських окупантів, впливають на успіхи військових дій. "Завдяки вашому досвіду і вмінню здобувати інформацію ми маємо змогу не лише стримувати ворога, а й ефективно звільняти окуповані території", – звернувся генерал-лейтенант до розвідників. Наєв віддав шану полеглим розвідникам, які пожертвували своїми життями, щоб зруйнувати стратегічні плани Москви щодо швидкого захоплення України.