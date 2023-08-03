Опитування: 4% респондентів з України позитивно ставляться до Сталіна

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного упродовж 26 травня-5 червня 2023 року.

Для порівняння, до Революції гідності позитивно відгукувалися про Сталіна 23% опитаних, негативно – 37%. Решта відповіли, що їм байдуже.

"До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше в бік зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна", – зазначили соціологи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ думка українців про диктатора змінилася: влітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%.

Регіональний вимір

В усіх регіонах абсолютна меншість прихильно ставляться до Сталіна (від 1% у західних областях і до 8% – у східних).

"Крім цього, у всіх регіонах частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, значно переважає тих, хто ставиться до нього позитивно", - зазначили у КМІС.

Там зауважили, що порівняно з 2021 роком у всіх регіонах є значний ріст негативного ставлення до Сталіна (і зниження – позитивного).

"Напередодні широкомасштабного вторгнення на півдні та сході частка тих, хто мав позитивне і негативне ставлення, була практично однаковою. Зараз же домінує саме негативне ставлення (при зовсім невеликій частці тих, хто зберігає позитивне ставлення)", - дійшли висновку соціологи.

Водночас вони зауважили певні регіональні особливості сприйняття.

"Якщо на заході та в центрі впевнена більшість негативно ставляться до Сталіна, то на півдні та Сході – близько половини (плюс третина має байдуже ставлення)", - зазначили у КМІС.

Віковий зріз

Критичне ставлення до Сталіна наразі мають як молоді, так і літні українці.

Так, серед українців віком від 18 до 29 років негативно ставляться до диктатора 56% опитаних. У цій віковій категорії найбільше тих, кому байдуже. Ймовірно, це пов'язано з тим, що ці люди народилися вже після розпаду СРСР. Серед людей віком від 30 до 39 років негативно ставляться до Сталіна 60% опитаних, від 40 до 49 років – 62%. Також у віковій категорії 70+ негативно відгукнулися про диктатора 58% опитаних.

Що в росіян

Соціологи, посилаючись на дані російських колег, зазначають, що частка симпатиків Сталіна у РФ невпинно зростає, тоді як в Україні падає.

"Якщо у 2012 році в Україні та Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, то далі в Україні загалом ставало менше симпатиків радянського диктатора, а в Росії навпаки стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість населення мають позитивне ставлення", - зазначили соціологи.

"У Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%", - додали в КМІС.

Опитування проводили з людьми віком від 18 років, які на момент повномасштабного вторгнення проживали на території України. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, а також біженців. Загалом опитано 984 респонденти.