Опозиція повідомила, що в Білорусі діють табори для утримання та перевиховання дітей з України
Щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України було примусово вивезено на територію Білорусі, де їм нав'язують антиукраїнські наративи й ідеологію рашизму
Про це заявив керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко на пресконференції на тему "Роль Білорусі у незаконному вивезенні українських дітей", пише Укрінформ.
За його словами, Лукашенко особисто підписує документи в рамках так званої союзної держави Росії та Білорусі про фінансування діяльності, пов’язаної із переміщенням дітей з території України. За даними організації, минулого року до Білорусі перевезли 1 150 українських дітей, з початку цього року - вже тисячу.
"Ми можемо підтвердити, за нашими даними, що мінімум 2 150 українських дітей було вивезено на територію Білорусі", - сказав Латушко.
Він уточнив, що встановлено факт фінансування цих злочинів з бюджету союзної держави Росії і Білорусі у розмірі щонайменше 29 млн російських рублів. Переміщення дітей відбувається за допомогою фонду "Дельфін" з окупованої Донеччини і білоруського фонду Олексія Талая.
Відомо про чотири місця перебування українських дітей – три в Мінській області (зокрема табір "Дубрава") та одне – в Гомельській.
Аналітик Народного антикризового управління Артем Брухан розповів про 12-річного українця Стаса Панкратова, якого за світлинами вдалося прослідкувати на зустрічах у Троїце-Сергієвій лаврі в Московській області, потім у Луганську, Тульській області та в таборі "Дубрава" в Білорусі.
"Ідеологічна обробка відбувається за допомогою парамілітарних структур, структур, які проповідують ідеологію "русского мира", режиму Лукашенка і так само за допомогою РПЦ. Основними наративами, які доносять малечі, є антиукраїнські, демонізація вищого керівництва України, розповсюдження ідей рашизму. Так само дітям доносять, що української державності не існує", - сказав Брухан.
Представники організації наголосили, що матеріали їхнього розслідування передано в українську прокуратуру, уповноваженій з прав дітей, із ним ознайомлено Європейський парламент і Раду Європи. І є всі підстави для початку розслідування стосовно Лукашенка за фактом воєнного злочину проти українських дітей.
- Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
- 24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій.
- 31 травня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна має підтвердження, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.
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