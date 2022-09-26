Про це повідомило видання Magyar Nemzet.

Під час свого виступу в парламенті в понеділок, 26 вересня, Віктор Орбан заявив, що санкції проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну були запроваджені "в недемократичний спосіб", бо "так вирішили бюрократи в Брюсселі, а європейці платять ціну".

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"Нам потрібно дізнатися думку людей, і саме тому ми перші в Європі спитаємо людей, що вони думають про санкції. Саме так ми вчиняли під час міграційної кризи, пандемії COVID-19 та гендерного питання", – наголосив угорський прем’єр.

Прем'єр не уточнив, коли саме відбудуться консультації, але сказав, що в їхніх межах угорці зможуть "висловити свою думку про них і запровадження нових".

15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині та закликала урізати їй фінансування. Орбан назвав заклик Європарламенту "нудним жартом".

18 вересня вже Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

19 вересня у Кремлі заявили, що задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС.

20 вересня очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.

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