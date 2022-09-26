Орбан анонсував "національні консультації" з угорцями щодо санкцій проти Росії
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок, 26 вересня, оголосив "перші в Європі" національні консультації з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти РФ
Про це повідомило видання Magyar Nemzet.
Під час свого виступу в парламенті в понеділок, 26 вересня, Віктор Орбан заявив, що санкції проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну були запроваджені "в недемократичний спосіб", бо "так вирішили бюрократи в Брюсселі, а європейці платять ціну".
Читайте також: Глава МЗС Угорщини похвалився, що прорвав бойкот ЄС та поговорив про мир з Лавровим
"Нам потрібно дізнатися думку людей, і саме тому ми перші в Європі спитаємо людей, що вони думають про санкції. Саме так ми вчиняли під час міграційної кризи, пандемії COVID-19 та гендерного питання", – наголосив угорський прем’єр.
Прем'єр не уточнив, коли саме відбудуться консультації, але сказав, що в їхніх межах угорці зможуть "висловити свою думку про них і запровадження нових".
- 15 вересня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині та закликала урізати їй фінансування. Орбан назвав заклик Європарламенту "нудним жартом".
- 18 вересня вже Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.
- 19 вересня у Кремлі заявили, що задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС.
- 20 вересня очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.86
Купівля 40.86Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе