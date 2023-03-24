Ордер МКС на арешт Путіна - це початок процесу притягнення лідерів Росії до відповідальності, - ЄС
Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової є початком процесу з притягнення російських лідерів до відповідальності за воєнні злочини в Україні
Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.
Злочини, скоєні Росією проти України та її народу, "не залишаться безкарними", наголошують у Євросоюзі. ЄС повністю підтримує зусилля України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, "включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії".
"У цьому контексті ми беремо до уваги рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт Володимира Путіна, президента Росії, а також Марії Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини при президенті РФ. Ми розглядаємо це рішення МКС як початок процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться у заяві.
ЄС також підтримує розслідування, які проводить прокурор МКС в Україні, і закликає всі держави-учасниці до повної співпраці: "Ми також підтверджуємо нашу підтримку роботи Спільної слідчої групи та вітаємо створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України".
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду. А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- Також відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.
- 20 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора.
- За даними ЗМІ, Кремль виявився неготовим до видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна і не розуміє, як убезпечити його під час закордонних подорожей.
- Вже 23 березня у Міжнародному кримінальному суді (МКС) висловили жаль з приводу погроз на адресу установи через ордер на арешт Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.99
Купівля 37.99Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе