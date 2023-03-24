Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

Злочини, скоєні Росією проти України та її народу, "не залишаться безкарними", наголошують у Євросоюзі. ЄС повністю підтримує зусилля України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, "включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії".

"У цьому контексті ми беремо до уваги рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт Володимира Путіна, президента Росії, а також Марії Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини при президенті РФ. Ми розглядаємо це рішення МКС як початок процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться у заяві.

ЄС також підтримує розслідування, які проводить прокурор МКС в Україні, і закликає всі держави-учасниці до повної співпраці: "Ми також підтверджуємо нашу підтримку роботи Спільної слідчої групи та вітаємо створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України".