Ой, невчасно постійний представник Росії в ООН Василь Небендзя вдарився у роздуми на тему мілітаристської ентимології. По-перше, над його маразмом про українських "бойових комарів" довго сміялися у всіх світових столицях, а, по-друге, після того, як невідомі комахи перетворили у брухт черговий флагман Чорноморського флоту та ще кілька кораблів на додачу, речниця ОК Південь взяла на кпини росіяни, які, мовляв, стріляють по комарах ракетами С-300.

Жарти жартами, але Москва довго не шукала винних – мовляв, це "підлі" британці навчили українських військовиків атакувати Чорноморський флот. Ще у серпні тодішній британський прем'єр Борис Джонсон привіз до Києва звістку про намір передати для потреб ЗСУ дві тисячі безпілотників-камікадзе, серед яких, ймовірно, були Switchblade або Drone40. Можливо, саме їх використано для "відплатної акції" за удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі України.

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Не слід також виключати й елемент специфічного британського гумору. Вони, як і росіяни, мають повне право на "можем повторіть", згадавши, до прикладу, Кримську війну. Москві явно не подобається, що хтось, окрім неї, полюбляє усілякого штибу нумерологію та історичні алюзії…

Але, хай там як, несосвітенності Небензді разом з конспіративними теоріями про участь Лондона у руйнуванні обидвох Північних потоків, — це слабка реакція кремлівських павуків у банці, руки яких зайняті значно важливішою справою – боротьбою за владу

Але, хай там як, несосвітенності Небензді разом з конспіративними теоріями про участь Лондона у руйнуванні обидвох Північних потоків, — це слабка реакція кремлівських павуків у банці, руки яких зайняті значно важливішою справою – боротьбою за владу. І цей герць що не день, то набуває направду карикатурних рис. Партія "воєнкорів" зі своїми "фронтменами" Кадировим та Пригожиним зуміла усунути "недотепу" Лапіна, який "здав" Лиман, з посади командувача угрупованням російських військ "Центр". Щобільше, генерала вже встигли "утопити" у Москві-ріці, про що радісно відзвітували сервільні фейкомети. Правда, вони ж з сумом відтак повідомили, що Лапін – живий-здоровий.

Путін балансує поміж двох, а, може, й трьох вогнів, щосили прагнучи втримати владу. У цей момент, а не з перспективою чергової каденції. З одного боку – ображений Шойгу та Герасимов, з іншого – вже згадані "яструби-воєнкори", а ще таки точно ФСБ. І хоч Луб'янка залишається чи не найнадійнішим оплотом свого "вождя", все ж на тлі систематичних провалів на Західному фронті там теж визріває фронда. Все це відвертає підлеглих Олександра Бортникова від рутинної роботи. І провали не забарилися: у Норвегії схопили агента російських спецслужб, який працював під прикриттям співробітника університету Тромсе і видавав себе за "бразильця", Михайла Міхушина.

Захоплені міжвидовим дзюдо, кремлівські мешканці не помічають, що "спеціальна військова операція" в Україні вже давно набула рис Третьої світової війни

Захоплені міжвидовим дзюдо, кремлівські мешканці не помічають, що "спеціальна військова операція" в Україні вже давно набула рис Третьої світової війни. І Британія тут – серед потужних гравців, бо не приховує своїх намірів остаточно зруйнувати не тільки путінський режим, але й імперію. Але є інші, менш публічні учасники коаліції, які дають зрозуміти диктаторові, що його намагання створити єдиний антидемократичний фронт приречені на провал. До прикладу, учора стало відомо, що в аеропорту Дамаска "невпізнані літаки" знищили іранський транспортний літак Іл-76 з, ймовірно, дронами-камікадзе для Росії на борту. Речник американського Держдепу звично "відморозився", але ж ніхто й не приховував факту зустрічі Байдена з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у Білому домі, на якій обговорювалося питання іранських "шахедів" на українському фронті.

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Павуки у кремлівській банці, звісно, не можуть дотягнутися до закордонних "бойових комарів". Тож наразі єдиною відповіддю на знищення фрегата ЧФ став вихід Росії із "зернової угоди". Що ж, Україна її не підписувала, а Росія, погрожуючи "голодним кийком", сама себе висікла. Бо, по-перше, тепер для неї урізалися можливості експортувати українське вкрадене зерно, а, по-друге, "друг" Ердоган, мабуть, теж образиться не на жарт. Для турка зиск – понад усе. І якщо Москва розраховує на "зерновий шантаж" під час ймовірної поїздки Путіна на саміт G20, то, швидше за все, нарветься на повний ігнор з боку учасників зустрічі.

А взагалі – його місце у банці з павуками, яких наплодив власноруч.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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