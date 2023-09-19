Остін анонсував візит Зеленського у Пентагон 21 вересня
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня, у Пентагоні неподалік Вашингтона
Про це він оголосив за результатами зустрічі в форматі "Рамштайн" 19 вересня, повідомляє "Укрінформ".
"Чекаю на зустріч з президентом Зеленським у Пентагоні в четвер", - сказав Остін.
Окрім цього, він оцінив зустріч у "Рамштайн" як "дуже успішну".
- Володимир Зеленський у понеділок, 18 вересня, розпочав візит до США. Він, зокрема, візьме участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступить у Раді Безпеки та проведе зустрічі з іноземними лідерами. 21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон, де у Білому домі зустрінеться з Байденом.
- 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський 21 вересня зустрінеться із президентом США Джо Байденом .
- 18 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе у Нью-Йорку двосторонню зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.
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