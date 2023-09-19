Остін анонсував візит Зеленського у Пентагон 21 вересня

Про це він оголосив за результатами зустрічі в форматі "Рамштайн" 19 вересня, повідомляє "Укрінформ".

"Чекаю на зустріч з президентом Зеленським у Пентагоні в четвер", - сказав Остін.

Окрім цього, він оцінив зустріч у "Рамштайн" як "дуже успішну".